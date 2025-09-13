एमपी के मंत्री को नदियों से ऐसा लगाव कि 106 उद्गम स्थलों पर जा पहुंचे, नर्मदा की दो बार की परिक्रमा

MP minister Prahlad Patel - एमपी के एक वरिष्ठ मंत्री को नदियों से गहरा लगाव है। वे अब तक 106 नदियों के उद्गम स्थलों पर पहुंच चुके हैं। नर्मदा की तो दो बार की परिक्रमा कर चुके हैं। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने इन अनुभवों पर किताब भी लिखी है। इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें साझा कीं। यहां के राजवाड़ा पर लोकमाता देवी अहिल्या बाई की प्रतिमा का कुल 108 नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और विधायक गोलू शुक्ला भी उपस्थित थे। मंत्री प्रहलाद पटेल की पत्नी पुष्पलता पटेल और पुत्री फलित पटेल भी यहां मौजूद थीं।
वैदिक विदवानों ने श्री नर्मदाष्टकम : त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे के मंत्रोच्चार किए। मंत्रियों, विधायक व वरिष्ठ नेताओं के साथ उपस्थित नागरिकों ने भी जल एवं दूध से देवी अहिल्या की प्रतिमा का जलाभिषेक किया।
कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मां नर्मदा और देवी अहिल्या बाई का इंदौर से गहरा और अटूट संबंध था। सभी नदियां जीवनदायिनी हैं। हम उनके जल को सहेजें और उसकी रक्षा करें।
मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा का महत्व रेखांकित किए। उन्होंने कहा- मां नर्मदा मैया अत्यंत पावन हैं। 30 वर्ष पूर्व मैंने पहली बार मां नर्मदा की परिक्रमा की थी। उसके बाद पत्नी पुष्पलता पटेल के साथ नर्मदा परिक्रमा की। नर्मदा परिक्रमा से प्राप्त अनुभव पर एक पुस्तक लिखी है। इसका लोकार्पण 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत करेंगे।
कार्यक्रम में मंत्री पटेल ने बताया कि बचपन से ही हमारे परिवार का नर्मदा के प्रति गहरी आस्था और लगाव रहा है। पिताजी कहा करते थे कि नदी के संगम को कभी भी पार नहीं करना चाहिये। मैंने इसका अक्षरश: पालन करने की कोशिश की।
मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि मुझे नदियों के उद्गम स्थल को देखने की जिज्ञासा रही और इसकी शुरूआत केन-बेतवा नदी के उद्गम स्थल को देखकर की। अभी तक मैंने 106 नदियों के उद्गम स्थलों को न सिर्फ देखा बल्कि वहां के जल को लेकर भी आया हूं। आज 108 नदियों के जल से यहां माता देवी अहिल्या की प्रतिमा का जलाभिषेक किया है।
प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे जल गंगा संवर्धन अभियान से जुड़ने का भी अवसर मिला। इस अभियान से हमें जल का महत्व समझ में आता है कि जीवन में जल कितना बहुमूल्य और उपयोगी है।