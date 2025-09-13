Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

एमपी के मंत्री को नदियों से ऐसा लगाव कि 106 उद्गम स्थलों पर जा पहुंचे, नर्मदा की दो बार की परिक्रमा

MP minister Prahlad Patel - एमपी के एक वरिष्ठ मंत्री को नदियों से गहरा लगाव है। वे अब तक 106 नदियों के उद्गम स्थलों पर पहुंच चुके हैं।

इंदौर

deepak deewan

Sep 13, 2025

MP minister Prahlad Patel reached the origins of 106 rivers
MP minister Prahlad Patel reached the origins of 106 rivers

MP minister Prahlad Patel - एमपी के एक वरिष्ठ मंत्री को नदियों से गहरा लगाव है। वे अब तक 106 नदियों के उद्गम स्थलों पर पहुंच चुके हैं। नर्मदा की तो दो बार की परिक्रमा कर चुके हैं। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने इन अनुभवों पर किताब भी लिखी है। इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें साझा कीं। यहां के राजवाड़ा पर लोकमाता देवी अहिल्या बाई की प्रतिमा का कुल 108 नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और विधायक गोलू शुक्ला भी उपस्थित थे। मंत्री प्रहलाद पटेल की पत्नी पुष्पलता पटेल और पुत्री फलित पटेल भी यहां मौजूद थीं।

वैदिक विदवानों ने श्री नर्मदाष्टकम : त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे के मंत्रोच्चार किए। मंत्रियों, विधायक व वरिष्ठ नेताओं के साथ उपस्थित नागरिकों ने भी जल एवं दूध से देवी अहिल्या की प्रतिमा का जलाभिषेक किया।

कार्यक्रम में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मां नर्मदा और देवी अहिल्या बाई का इंदौर से गहरा और अटूट संबंध था। सभी नदियां जीवनदायिनी हैं। हम उनके जल को सहेजें और उसकी रक्षा करें।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेंगी चार नई सड़कें, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
झाबुआ
CM Mohan Yadav announced the construction of several roads

मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा का महत्व रेखांकित किए। उन्होंने कहा- मां नर्मदा मैया अत्यंत पावन हैं। 30 वर्ष पूर्व मैंने पहली बार मां नर्मदा की परिक्रमा की थी। उसके बाद पत्नी पुष्पलता पटेल के साथ नर्मदा परिक्रमा की। नर्मदा परिक्रमा से प्राप्त अनुभव पर एक पुस्तक लिखी है। इसका लोकार्पण 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत करेंगे।

कार्यक्रम में मंत्री पटेल ने बताया कि बचपन से ही हमारे परिवार का नर्मदा के प्रति गहरी आस्था और लगाव रहा है। पिताजी कहा करते थे कि नदी के संगम को कभी भी पार नहीं करना चाहिये। मैंने इसका अक्षरश: पालन करने की कोशिश की।

106 उद्गम स्थलों को देखा, 108 नदियों के जल से जलाभिषेक किया

मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि मुझे नदियों के उद्गम स्थल को देखने की जिज्ञासा रही और इसकी शुरूआत केन-बेतवा नदी के उद्गम स्थल को देखकर की। अभी तक मैंने 106 नदियों के उद्गम स्थलों को न सिर्फ देखा बल्कि वहां के जल को लेकर भी आया हूं। आज 108 नदियों के जल से यहां माता देवी अहिल्या की प्रतिमा का जलाभिषेक किया है।

प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे जल गंगा संवर्धन अभियान से जुड़ने का भी अवसर मिला। इस अभियान से हमें जल का महत्व समझ में आता है कि जीवन में जल कितना बहुमूल्य और उपयोगी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में जमीन की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री पर रोक के फैसले से हड़कंप, मंत्री ने लगाई मुहर
टीकमगढ़
Minister justified the ban on the purchase and registration of land in Tikamgarh in MP

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 05:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी के मंत्री को नदियों से ऐसा लगाव कि 106 उद्गम स्थलों पर जा पहुंचे, नर्मदा की दो बार की परिक्रमा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.