एमपी के मंत्री को नदियों से ऐसा लगाव कि 106 उद्गम स्थलों पर जा पहुंचे, नर्मदा की दो बार की परिक्रमा

MP minister Prahlad Patel - एमपी के एक वरिष्ठ मंत्री को नदियों से गहरा लगाव है। वे अब तक 106 नदियों के उद्गम स्थलों पर पहुंच चुके हैं। नर्मदा की तो दो बार की परिक्रमा कर चुके हैं। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने इन अनुभवों पर किताब भी लिखी है। इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें साझा कीं। यहां के राजवाड़ा पर लोकमाता देवी अहिल्या बाई की प्रतिमा का कुल 108 नदियों के जल से जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और विधायक गोलू शुक्ला भी उपस्थित थे। मंत्री प्रहलाद पटेल की पत्नी पुष्पलता पटेल और पुत्री फलित पटेल भी यहां मौजूद थीं।