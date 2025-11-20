इंदौर में अफ्रीकन महिला कोकीन के साथ गिरफ्तार, स्टूडेंट वीजा पर मुंबई को बना रखा था घर

नीमच के सिंगोली में 522 किलो डोडाचूरा जब्त। कीमत करीब 78.30 लाख। शिवपुरी पुलिस ने 56 लाख की 280 ग्राम स्मैक। भोपाल पुलिस ने 9 ग्राम एमडी ड्रग्स, खरगोन पुलिस ने 5.47 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। उधर, मंगलवार-बुधवार की रात हरदा पुलिस ने छोटी हरदा गांव में तस्कर महेश उर्फ पप्पू खिलेरी के यहां से 341 ग्राम एमडी पावडर जब्त किया। आरोपी फरार है। पुलिस के अनुसार मादक पदार्थ की कीमत लगभग 68.20 लाख रुपए है।