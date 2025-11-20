इंदौर में अफ्रीकन महिला कोकीन के साथ गिरफ्तार, स्टूडेंट वीजा पर मुंबई को बना रखा था घर

इंदौर से कोकीन के साथ पकड़ी गई अफ्रीकन महिला। (फोेटो-patrika/कोकीन- सोशल मीडिया)
MP news: मुंबई से पहुंची अफ्रीकी देश कोट द आइवोर की 25 वर्षीय लिंडा पिता अनाबा को 31.85 ग्राम कोकीन पाउडर के साथ नारकोटिक्स सेल इंदौर की टीम ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई रेसीडेंसी एरिया में की गई। डीएसपी संतोष हाड़ा ने बताया, वह मुंबई के नालासोपारा क्षेत्र में स्टूडेंट वीजा पर रह रही थी। नारकोटिक्स विंग ने सूचना मिलने पर लिंडा को पकड़ा। कोकीन की कीमत 15 लाख से ज्यादा आंकी गई है।
नीमच के सिंगोली में 522 किलो डोडाचूरा जब्त। कीमत करीब 78.30 लाख। शिवपुरी पुलिस ने 56 लाख की 280 ग्राम स्मैक। भोपाल पुलिस ने 9 ग्राम एमडी ड्रग्स, खरगोन पुलिस ने 5.47 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। उधर, मंगलवार-बुधवार की रात हरदा पुलिस ने छोटी हरदा गांव में तस्कर महेश उर्फ पप्पू खिलेरी के यहां से 341 ग्राम एमडी पावडर जब्त किया। आरोपी फरार है। पुलिस के अनुसार मादक पदार्थ की कीमत लगभग 68.20 लाख रुपए है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग