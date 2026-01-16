आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर कार पर पलटा ट्राला, बाल-बाल बचा परिवार

हादसे में कार का डैशबोर्ड, आगे-पीछे के कांच, पिछला हिस्सा, चेसिस, छत तथा दोनों पिछले टायर-व्हील सहित पूरा वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित रहे। सूचना मिलने पर मानपुर थाना प्रभारी लोकेन्द्र सिंह हिहोर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्राले और कार को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। बता दें कि भेरूघाट क्षेत्र में 10 जनवरी को भी दो बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं जिनमें एक बाइक सवार की मौत और एक के गंभीर रूप से घायल होने की घटना सामने आई थी। इसके अलावा एक अनियंत्रित कंटेनर द्वारा करीब सात वाहनों को टक्कर मारने की घटना भी यहीं हुई थी।