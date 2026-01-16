आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर कार पर पलटा ट्राला, बाल-बाल बचा परिवार

agra mumbai highway truck car accident
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू में आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ। राहत की बात ये है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और एक पूरा परिवार बाल-बाल बच गया। घटना आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानपुर थाना क्षेत्र के भेरूघाट ब्रिज की है जहां शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्राले ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्राला कार पर पलट गया, लेकिन कार में सवार पूरा परिवार बाल-बाल बच गया।
मानपुर पुलिस के अनुसार इंदौर सिलिकॉन सिटी निवासी निलेश पाटिल (37) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। निलेश ने बताया कि वे शुक्रवार सुबह अपनी कार एमपी-09 डीवी- 1464 से इंदौर से धुलिया (महाराष्ट्र) जा रहे थे। कार में उनकी पत्नी भाग्यश्री पाटिल, आंटी सविता पाटिल तथा बच्चे अक्षत और वैलभ सवार थे। जैसे ही वे भेरूघाट ब्रिज पर पहुंचे, पीछे से आ रहे ट्राला एमएच-48 सीबी-7545 के चालक ने तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार कुछ दूरी तक घिसटती चली गई और ट्राले का केबिन कार के पिछले हिस्से पर गिर गया, जिससे ट्राला पलट गया। ट्राले में भरा सामान भी सड़क पर बिखर गया।
हादसे में कार का डैशबोर्ड, आगे-पीछे के कांच, पिछला हिस्सा, चेसिस, छत तथा दोनों पिछले टायर-व्हील सहित पूरा वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित रहे। सूचना मिलने पर मानपुर थाना प्रभारी लोकेन्द्र सिंह हिहोर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्राले और कार को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। बता दें कि भेरूघाट क्षेत्र में 10 जनवरी को भी दो बड़े सड़क हादसे हो चुके हैं जिनमें एक बाइक सवार की मौत और एक के गंभीर रूप से घायल होने की घटना सामने आई थी। इसके अलावा एक अनियंत्रित कंटेनर द्वारा करीब सात वाहनों को टक्कर मारने की घटना भी यहीं हुई थी।
