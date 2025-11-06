चिंटू-सुरजीत ऑडियो मामला गर्माया, दिग्विजय इंदौर आ रहे

Digvijay Singh
MP News: शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के बीच हुई बातचीत का कथित ऑडियो सामने के बाद पार्टी में खासी हलचल है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर की गई कथित टिप्पणी के मामले में कांग्रेसी सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं, वहीं पार्टी की छवि धूमिल होने संबंधी पोस्ट भी डाल रहे हैं।
मंगलवार को चिंटू-सुरजीत का कथित ऑडियो सामने आने के बाद भोपालसे लेकर दिल्ली और पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर तक माहौल गर्माया हुआ है। चौकसे और चड्ढा मामले को दबाने में लगे हैं, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी चुप्पी साधे हैं।
कांग्रेसियों का कहना है कि मामला गंभीर है। पार्टी आलाकमान के सामने मुद्दा उठेगा। इधर, 7 नवंबर को बिहार चुनाव दौरा खत्म करने के बाद दिग्विजय इंदौर आ रहे हैं। उनके दौरे पर भी माहौल गर्माने की बात कांग्रेसी कर रहे हैं।
बता दें कि मंगलवार को वायरल हुए एक ऑडियो क्लिप ने कांग्रेस की राजनीति में भूचाल ला दिया। ऑडियो रिकार्डिंग शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और पूर्व शहर अध्यक्ष सुरजीतसिंह चड्ढा के बीच फोन पर हुई बातचीत करते सुनाई दे रहे हैं। बैठक को लेकर प्रश्न से बात शुरू होती है जो बाद में इंदौर में सीतलामाता बाजार में दिग्विजय सिंह के आने तक जाती है। ऑडियो क्लिप में चौकसे दिग्विजय सिंह द्वारा डांटे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इतने भड़क जाते हैं कि गालियां भी दे देते हैं। फोन पर हुई ये चर्चा सितंबर अंत से अक्टूबर माह के पहले सप्ताह के बीच होना बताई जा रही है। हालांकि ऑडियो क्लिप सार्वजनिक होने के बाद दोनों ही नेता इसे एआइ और डीपफेक से तैयार फर्जी क्लिप बता रहे हैं।
