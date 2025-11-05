Patrika LogoSwitch to English

एमपी में कलेक्टर ने गांव पहुंचकर लगाई रात्रि चौपाल, लोगों के बीच जाकर बैठे…

mp news: कलेक्टर ने गांव में जनता के बीच चौपाल पर बैठकर जानी गांवों की हकीकत और ग्रामीणों की समस्याएं..।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Nov 05, 2025

indore

Collector Shivam Verma reached village and listened to problems of villagers in night Chaupal

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोग मूलभुत सुविधाओं को लेकर कई बार सरकारी कार्यालयों का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। लंबी दूरी तय कर अफसरों को अपनी परेशानी बताने पहुंचते है, लेकिन कुछ समस्याओं का निराकरण होता है तो कुछ हल नहीं होती। ऐसे ही हालातों की पड़ताल करने इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा बुधवार शाम करीब 6 बजे बाइग्राम पंचायत के गांव गाजिन्दा पहुंचे। यहां उन्होंने चौपाल पर ग्रामीणों की परेशानी सुनी।

कलेक्टर की रात्रि चौपाल

गाजिन्दा गांव में कलेक्टर शिवम वर्मा ने रात्रि चौपाल के दौरान लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने पानी, सड़क, शिक्षा, आवास, खेती-बाड़ी सहित अन्य क्षेत्रों की मैदानी समस्याएं कलेक्टर को बताईं। बता दें कि बाइग्राम पंचायत जिले की ऐसी अनूठी पंचायत है, जहां गांव सरकार में सरपंच से लेकर पंच तक की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में है। रात करीब 8 बजे तक चली चौपाल में कलेक्टर वर्मा ने ग्रामीणों की परेशानी सुनी। साथ ही उचित निराकरण की बात कहीं। चौपाल के दौरान एसडीएम राकेश परमार, जनपद सीइओ गिरिराज दुबे, नायब तहसीलदार यशदीप रावत, बीएमओ डॉ. योगेश सिंगारे सहित वन, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

सरपंच प्रतिनिधि ने कहा, 6 साल में नहीं मिला एक भी आवास

चौपाल में सरपंच प्रतिनिधि लवलेश मीणा ने बताया कि बीते 6 सालों में गांव के एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि कुटीर योजना का लाभ गांव के बाहर के लोगों को मिल रहा है, लेकिन स्थानीय निवासी इससे वंचित है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि आवास योजना के लिए साढ़े तीन सौ हितग्राही चयनित किए हैं, मार्च-अप्रैल तक सभी को योजना का लाभ मिल जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें राशन लेने के लिए भी 5 किमी. दूर बाइग्राम जाना पड़ता है। हर सीजन में खाद का संकट पैदा होता है। किसान खेती-बाड़ी छोड़कर खाद के लिए चक्कर काटते हैं। गांव के श्मशान घाट में टीनशेड नहीं होने की बात भी ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताई।

भेरूघाट भी पहुंचे कलेक्टर

कलेक्टर शिवम वर्मा अपने ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के दौरान खंडवा रोड के भेरूघाट भी पहुंचे। जहां हाल ही में एक बस हादसा हुआ था। भेरूघाट पहुंचने के बाद कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। कलेक्टर ने यह भी कहा कि खंडवा रोड पर ऐसे अन्य स्थानों को भी चिन्हित किया जाए, जहां दुर्घटनाओं की आशंका अधिक है वहां आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल किए जाएं। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन भी मौजूद रहे।

