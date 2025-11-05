एमपी में कलेक्टर ने गांव पहुंचकर लगाई रात्रि चौपाल, लोगों के बीच जाकर बैठे…

चौपाल में सरपंच प्रतिनिधि लवलेश मीणा ने बताया कि बीते 6 सालों में गांव के एक भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि कुटीर योजना का लाभ गांव के बाहर के लोगों को मिल रहा है, लेकिन स्थानीय निवासी इससे वंचित है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि आवास योजना के लिए साढ़े तीन सौ हितग्राही चयनित किए हैं, मार्च-अप्रैल तक सभी को योजना का लाभ मिल जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें राशन लेने के लिए भी 5 किमी. दूर बाइग्राम जाना पड़ता है। हर सीजन में खाद का संकट पैदा होता है। किसान खेती-बाड़ी छोड़कर खाद के लिए चक्कर काटते हैं। गांव के श्मशान घाट में टीनशेड नहीं होने की बात भी ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताई।