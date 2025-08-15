सास को बंधक बनाने वाली एयर होस्टेस बहू को ‘झटका’

अभिभाषक आशीष शर्मा ने बताया कि खजराना थाना क्षेत्र निवासी रमा (परिवर्तित नाम) के बेटे ने महू निवासी एयर होस्टेस सारिका (परिवर्तित नाम) से लव मैरिज की थी। शादी के बाद से रमा का बेटा ससुराल में ही रह रहा था। रमा ने 2022 में बेटे-बहू से संबंध खत्म कर लिए थे। कुछ दिन बाद सारिका से विवाद के चलते बेटे ने घर छोड़ दिया था। दोनों का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। बेटे के घर छोड़ने के बाद बहू ने सास को परेशान करना शुरू कर दिया। खजराना पुलिस ने पारिवारिक विवाद कहकर रमा की शिकायत दर्ज नहीं की।