एमपी में बड़ी कार्रवाई, शराब ठेकेदारों की 70 करोड़ की संपत्ति अटैच

पहले जांच में 49 करोड़ की राशि की धोखाधड़ी सामने आई जो बाद में बढ़ गई। ईडी ने मुख्य आरोपी राजू दशवंत, अंश त्रिवेदी को गिरफ्तार किया। वह जो अभी न्यायिक हिरासत में है। तत्कालीन आबकारी अधिकारियों के ठिकानों पर भी जांच की थी, कुछ के बयान भी लिए गए, लेकिन अभी उन्हें आरोपी नहीं बनाया है। वर्ष 2017 में मामला खुला था और 21 करोड़ का घोटाला बताया गया। बाद में पता चला, दो साल से फर्जी चालान का खेल चल रहा था। सवाल उठे तो तत्कालीन अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश हुए। जांच अधिकारी बदलते गए, मामला कोर्ट पहुंचा। 8 साल बाद भी जांच अधूरी है।