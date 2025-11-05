Patrika LogoSwitch to English

कलेक्टर के पास पहुंचते ही फूट-फूट कर रो पड़े कुलपति, बोले- 'Please मदद करें', हैरान कर देगा मामला

MP News: ये कैसी विडंबना जिसने पूरा जीवन शिक्षा-संस्कारों को समर्पित किया, उसी पूर्व वीसी नरेंद्र धाकड़ के घर में कु-संस्कार! मानसिक बीमार करने पिता को खिला रहे दवाएं, संपत्ति का लालच लील गया संस्कार..

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 05, 2025

MP News

MP News: कलेक्टर की जनसुनवाई में पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे डीएवीवी के कुलपति(फोटो: पत्रिका)

MP News: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति रहे शिक्षाविद् प्रो. नरेंद्र धाकड़ वृद्ध पत्नी अंजना धाकड़ और बेटी के साथ जनसुनवाई में पहुंचे तो तो लोग हैरत में पड़ गए। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन शिक्षा-संस्कार और समाजसेवा को समर्पित किया, वह आज बेटे-बहू की प्रताड़ना से तंग होकर न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हो गया। 77 साल के प्रो. धाकड़ ने कलेक्टर शिवम वर्मा को दी शिकायत में कहा, बेटा अमित धाकड़ और बहू दीप्ति संपत्ति के लिए उन्हें और पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। बेटे ने कई बार मारपीट की। मोबाइल छीन लिया। उन्हें कमरे में बंद तक कर दिया। बोलते हुए धाकड़ दंपती के आंसू बह निकले। कलेक्टर ने सुरक्षा और मानसिक शांति सुनिश्चित करने का भरोसा दिया।

1. फैक्ट्री दी, पर बेटा संभाल न सका

इंदौरकलेक्टर वर्मा को धाकड़ दंपती ने अपना दुखड़ा सुनाया तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। भरे गले से पूर्व कुलपति धाकड़ ने बताया कि बेटे अमित को सांवेर रोड स्थित ट्रांसफार्मर फैक्ट्री दी थी। यह पहले उनकी पत्नी और बेटे के संयुक्त संचालन में चल रही थी। लेकिन अमित इसे नहीं संभाल सका। उसने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि यह नाम मात्र के लिए ही चालू है।

2. धोखे से जमीन अपने नाम करा ली

अमित और उसकी पत्नी दीप्ति ने फैक्ट्री के पावर कनेक्शन के बहाने ग्राम खत्रीखेड़ी स्थित जमीन का दान पत्र धोखे से अपने नाम करा लिया। प्रो. धाकड़ ने बताया कि बेटे ने बहस के दौरान यह बात कबूली तब उन्हें इस धोखाधड़ी का पता चला। धाकड़ बोले- बेटा-बहू हमें मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमें जबरन दवा खिलाई, ताकि संपत्ति हड़प सकें।

3. कॉलेज पर कब्जा करना चाहता है बेटा

7 मई 2016 से 24 जून 2019 तक डीएवीवी के वीसी रहे प्रो. धाकड़ ने बताया कि 2006 में जैन दिवाकर कॉलेज की स्थापना की। पांच एकड़ में बने इस कॉलेज के लिए 9.90 करोड़ का कर्ज लिया। इसके संचालन के लिए जैन दिवाकर विद्या प्रचारिणी समिति बनाई थी। धाकड़ इसके चेयरपर्सन हैं। बेटा अमित कोषाध्यक्ष और बहू दीप्ति के पिता अध्यक्ष हैं। अमित मेरे कॉलेज पर कब्जा करना चाहता है।

ये भी पढ़ें

ग्वालियर में जहरीली गैस से पहले भाई, अब बहन की मौत, पूरा परिवार बेहोश
ग्वालियर
Gwalior News

Nov 05, 2025 09:42 am

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शाहबानो केस पर बनी फिल्म ‘हक’ को लेकर सुनवाई पूरी, आधे घंटे तक चली बहस

Shah Bano Case
इंदौर

एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए तोड़े गए 140 मकान, इन 23 मार्गों पर भी होगी ‘तोड़फोड़’

इंदौर

राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा, खून से सने हथियार को सोनम ने किया था साफ और फिर…

Sonam Raghuwanshi
इंदौर

‘आप गलत सड़क पर हैं, यहां नो एंट्री…’ अब आपको Google से मिलेगा अलर्ट

(सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

क्या है ‘शाहबानो केस’…? बनी है फिल्म, शाहबानो की बेटियों को फिल्म से ऐतराज

Shah Bano case
इंदौर
