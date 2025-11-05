कलेक्टर के पास पहुंचते ही फूट-फूट कर रो पड़े कुलपति, बोले- ‘Please मदद करें’, हैरान कर देगा मामला

MP News: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति रहे शिक्षाविद् प्रो. नरेंद्र धाकड़ वृद्ध पत्नी अंजना धाकड़ और बेटी के साथ जनसुनवाई में पहुंचे तो तो लोग हैरत में पड़ गए। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन शिक्षा-संस्कार और समाजसेवा को समर्पित किया, वह आज बेटे-बहू की प्रताड़ना से तंग होकर न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हो गया। 77 साल के प्रो. धाकड़ ने कलेक्टर शिवम वर्मा को दी शिकायत में कहा, बेटा अमित धाकड़ और बहू दीप्ति संपत्ति के लिए उन्हें और पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। बेटे ने कई बार मारपीट की। मोबाइल छीन लिया। उन्हें कमरे में बंद तक कर दिया। बोलते हुए धाकड़ दंपती के आंसू बह निकले। कलेक्टर ने सुरक्षा और मानसिक शांति सुनिश्चित करने का भरोसा दिया।