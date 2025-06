अहिल्याबाई की नगरी में बेटियां असुरक्षित, किसी के साथ दुष्कर्म, कही छात्रा का बदमाशों ने तोड़ डाला दांत

बाणगंगा क्षेत्र के सांवेर रोड स्थित कॉलेज में पढ़ने वाली एमबीए की छात्रा के साथ दो सहपाठियों ने मारपीट कर दी। छात्रा के अनुसार, वह परीक्षा देने कॉलेज आई थी। इसी दौरान सहपाठी आयुष और ध्रुव ने उसकी गैरमौजूदगी में मोबाइल से डाटा डिलीट कर फोन में ट्रांसफर कर लिया। छात्रा बाहर आई तो दोनों ने बात करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर छात्रा को गालियां दी और मारपीट की। आरोपी के हाथ में ब्रेसलेट था, जिससे मारपीट में छात्रा का एक दांत टूट गया और दूसरा दांत डैमेज हो गया। छात्रा को जान से मारने की धमकी दी।

शादी का झांसा देकर नाबालिग से अश्लील हरकत सदर बाजार थाना पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी की शिकायत पर आरोपी मो. सलीम के खिलाफ शादी का झांसा देकर अश्लील हरकत के मामले में पॉक्सो सहित विभिन्न धारा में केस दर्ज किया है। एरोड्रम पुलिस ने 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर अनजान मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया, आरोपी ने उसके मोबाइल पर प्रपोज का मैसेज किया था। इसकी जानकारी परिजन को दी। परिजन ने उस नंबर पर बात कर विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा। (Increasing incidents of Rape and Assault on women)



मकान मालिक निकला दुष्कर्म करने वाला दरिंदा मकान मालिक ने कर दी हरकत चंदन नगर थाना क्षेत्र में मकान मालिक ने 14 वर्षीय किशोरी को घर में अकेला देखकर अश्लील हरकत कर दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया, घटना के वक्त उसके माता-पिता जरूरी काम से बाहर गए थे। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने हरकत करना शुरु कर दिया। इसकी शिकायत आरोपी की पत्नी को की तब उन्होंने किशोरी के माता-पिता को बताया। पुलिस ने केस दर्ज किया है।(Increasing incidents of Rape and Assault on women)