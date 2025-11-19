चलती बस में नेशनल शूटर के साथ कंडक्टर ने की छेड़छाड़, युवती ने जमकर पीटा

MP news National Shooter Molestation in Running bus Indore(प्रतिकात्मक फोटो: सोशल मीडिया)
MP news: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर नेशनल महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहां सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात एक निजी बस में उस समय हंगामा मच गया जब, एक राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटर ने कंडक्टर पर उसे अनुचित तरीके से छूने का आरोप लगाया।
इंदौर पुलिस के मुताबिक, पुणे की रहने वाली शूटर हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता के लिए भोपाल पहुंची थी। वह सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी से इंदौर होते हुए पुणे लौटने के लिए निजी बस में सवार हुई थी।
करीब 30 वर्षीय नेशनल शूटर ने आरोप लगाया है कि कंडक्टर ने उसका टिकट पूछने के बहाने उसे बैड टच किया। जब इंदौर के राजेंद्र नगर में नियमित रात्रि गश्ती दल ने बस को रोका, तो शूटर ने कंडक्टर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान पुलिस कार्रवाई के डर से, बस चालक और कंडक्टर सभी यात्रियों को सड़क पर ही छोड़कर भाग गए।
महिला शूटर के विरोध करने पर कंडक्टर के साथ ड्राइवर भी युवती पर भड़क गया। युवती के साथ दोनों बदतमीजी से पेश आने लगे। जिसके बाद आग बबुला हुई महिला ने दोनों को जमकर पीटा भी।
मामले में यात्रियों का कहना है कि घटना के वक्त ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही नशे में थे। ऐसे में उनका व्यवहार और आक्रामक होता जा रहा था। विवाद बढ़ने पर सभी यात्री बस से नीचे उतर आए और ट्रैवल्स ऑफिस के साथ ही पुलिस को भी फोन कर इस स्थिति की जानकारी दी। सूचना मिलते ही राजेंद्र नगर थाना पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई। उधर, ड्राइवर और कंडेक्टर पकड़े जाने के डर से मौके से फरार हो गए।
इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि, बस रात करीब डेढ़ बजे इंदौर पहुंची थी और मामला सामने आने के बाद, राजेंद्र नगर पुलिस ने एक वैकल्पिक ड्राइवर और कंडक्टर की व्यवस्था की। जिसके बाद बस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकी। बस लगभग डेढ़ घंटे की देरी से सुबह करीब सवा तीन बजे आगे के सफर के लिए रवाना हुई।बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने युवती से लिखित में शिकायत मांगी, तब उसने कहा कि वह परिवार से सलाह लेकर वापस आएगी। युवती ने बाद में शिकायती आवेदन दिया।
जांच अधिकारी एसआई शिल्पा पाटीदार का कहना है कि शिकायत में बताए गए तथ्य सही पाए गए हैं। पीड़िता अब पुणे लौट चुकी है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी सबूतों की जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।
नेशनल स्तर की शूटर के साथ हुई यह घटना आईसीसी महिला वनडे विश्व कप मैचों के लिए शहर में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों का कथित तौर पर दिनदहाड़े पीछा करने और छेड़छाड़ करने की घटना से 25 दिन बाद हुई, जब वे रेडिसन ब्लू होटल से एक लोकप्रिय कैफे की ओर जा रही थीं। इस मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। घटना के सामने आते ही एक दिन बाद इंदौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
वहीं पिछले दिनों भी इंदौर में ही एक ऐसा ही मामला सामने आया था। इसमें भी एक निजी बस में सवार युवती के साथ छेड़छाड़ के लिए ड्राइवर और क्लीनर आरोपी यात्री का सहयोग करते दिखाई दिए थे।
