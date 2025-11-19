चलती बस में नेशनल शूटर के साथ कंडक्टर ने की छेड़छाड़, युवती ने जमकर पीटा

इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि, बस रात करीब डेढ़ बजे इंदौर पहुंची थी और मामला सामने आने के बाद, राजेंद्र नगर पुलिस ने एक वैकल्पिक ड्राइवर और कंडक्टर की व्यवस्था की। जिसके बाद बस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकी। बस लगभग डेढ़ घंटे की देरी से सुबह करीब सवा तीन बजे आगे के सफर के लिए रवाना हुई।बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने युवती से लिखित में शिकायत मांगी, तब उसने कहा कि वह परिवार से सलाह लेकर वापस आएगी। युवती ने बाद में शिकायती आवेदन दिया।