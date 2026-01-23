इंदौर में घर में मिली महिला लाश, मुंह में ठूंसा हुआ था कपड़ा, बंधे थे हाथ-पैर

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक घर से महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना शहर के बाणगंगा इलाके की है। जिस महिला की लाश मिली है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। महिला के नौकरी पर नहीं पहुंचने पर जब इंचार्ज उसके घर पहुंचा तो वारदात का पता चला। शव के हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। जांच में पता चला है कि मृतका मूल रूप से छिंदवाड़ा की रहने वाली थी और पति से अलग होकर इंदौर में रह रही थी। पुलिस को आशंका है कि गला घोंटकर महिला की हत्या की गई है।