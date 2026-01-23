इंदौर में घर में मिली महिला लाश, मुंह में ठूंसा हुआ था कपड़ा, बंधे थे हाथ-पैर

indore house security guard woman found dead
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक घर से महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना शहर के बाणगंगा इलाके की है। जिस महिला की लाश मिली है वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। महिला के नौकरी पर नहीं पहुंचने पर जब इंचार्ज उसके घर पहुंचा तो वारदात का पता चला। शव के हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। जांच में पता चला है कि मृतका मूल रूप से छिंदवाड़ा की रहने वाली थी और पति से अलग होकर इंदौर में रह रही थी। पुलिस को आशंका है कि गला घोंटकर महिला की हत्या की गई है।
बाणगंगा इलाके के नंदबाग में रहने वाली 35 वर्षीय गायत्री कुर्मी की लाश उसके ही घर में मिली है। गायत्री सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी और जब वो शुक्रवार की सुबह नौकरी पर नहीं पहुंची तो इंचार्ज उसके घर पहुंचा तब कहीं घटना का पता चला। घर में गायत्री का शव देख इंचार्ज ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। बताया गया है कि गायत्री मूल रूप से छिंदवाड़ा की रहने वाली थी और पति से अलग रहती थी, उसके कोई बच्चे नहीं हैं।
गायत्री के हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। पुलिस ने मृतका गायत्री के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसके माता-पिता को छिंदवाड़ा में सूचना दे दी है। परिजन के आने के बाद ही गायत्री का पोस्टमार्टम किया जाएगा। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है। पुलिस ने मृतका के साथ काम करने वाले एक साथी से पूछताछ की है और उसे ही संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस अभी मामले की जांच करने की बात कह रही है।
