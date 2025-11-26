बिछेगी 309 km लंबी नई रेल लाइन, दो राज्यों के 13 जिलों की ली जाएगी जमीन

चार जिलों से इस प्रोजेक्ट के तहत डाली जानी वाली लाइन के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मनमाड़ से खरगोन जिले तक का भूमि अधिग्रहण हो चुका है। सेंधवा, महू और इंदौर जिले में प्रक्रिया चल रही है। मप्र और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के 13 जिलों की भूमि अधिगृहीत होनी है। एक हिस्से में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी ओर जहां जमीन मिल चुकी है वहां जियो टैगिंग के लिए सर्वे करने का टेंडर किया गया है।