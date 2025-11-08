एमपी में मस्जिद के पीछे बिना परमिशन के बना रहे थे मदरसा, चला बुलडोजर

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर के डॉ. आंबेडकर नगर (महू) में बिना परमिशन के बनाए जा रहे मदरसे पर शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। दोपहर करीब 2 बजे एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला और पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मस्जिद के पीछे बनाए जा रहे मदरसे की दीवारों को जमींदोज कर दिया। ये मदरसा करीब 300 वर्ग फीट के भू खंड पर बिना प्रशासन की अनुमति के बनाया जा रहा था।