एमपी में मस्जिद के पीछे बिना परमिशन के बना रहे थे मदरसा, चला बुलडोजर

mp news: मस्जिद के पीछे करीब 300 वर्गफीट के भू-खंड पर दीवार का निर्माण किया गया था जिसे एसडीएम की मौजूदगी में जेसीबी से तोड़ा गया...।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Nov 08, 2025

indore

madrasa built without permission behind mosque was demolished with JCB

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर के डॉ. आंबेडकर नगर (महू) में बिना परमिशन के बनाए जा रहे मदरसे पर शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर चला। दोपहर करीब 2 बजे एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला और पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से मस्जिद के पीछे बनाए जा रहे मदरसे की दीवारों को जमींदोज कर दिया। ये मदरसा करीब 300 वर्ग फीट के भू खंड पर बिना प्रशासन की अनुमति के बनाया जा रहा था।

मस्जिद के पीछे बन रहा था मदरसा

शहर की खान कॉलोनी स्थित मस्जिद के पीछे अवैध निर्माण को लेकर रक्षा संपदा विभाग की टीम ने शनिवार को कार्रवाई को अंजाम दिया। दोपहर करीब 2 बजे अधिकारी दल-बल के साथ जेसीबी लेकर खान कॉलोनी पहुंचे। यहां मस्जिद के पीछे करीब 300 वर्गफीट के भू-खंड पर दीवार का निर्माण किया गया था। जिसे एसडीएम राकेश परमार की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से जमींदोज किया गया।

बिना परमिशन के हो रहा था निर्माण- एसडीएम

एसडीएम राकेश परमार ने बताया कि पिछले हिस्से में बिना अनुमति मदरसे का निर्माण किया जा रहा था। इकबाल रशीद नामक व्यक्ति का यह भू-खंड आजम चुड़ीवाले द्वारा मदरसा निर्माण के लिए दान किया जाना बताया जा रहा है। जिस पर तीन तरफ से दीवारें बनाई गई थी। कार्रवाई करने पहुंची टीम ने जेसीबी की मदद से बिना अनुमति के बनाई गई दीवारों को जमींदोज कराया दिया।

ये भी पढ़ें

एमपी में धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला फूंकने पर हंगामा, पत्थरबाजी में 3 घायल
दतिया
datia

Published on:

08 Nov 2025 10:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में मस्जिद के पीछे बिना परमिशन के बना रहे थे मदरसा, चला बुलडोजर

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

