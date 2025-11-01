एमपी में तैयार हो रहा मिलावटी देसी घी, बड़ा खुलासा ‘महाराष्ट्र-राजस्थान’ की खराब कर रहा सेहत

दीपावली पर इंदौर से जमकर मिलावटी घी की सप्लाई कई स्थानों पर होने की जानकारी विभाग के हाथ लगी थी। खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को पालदा और गुरुवार को पल्हर नगर 60 फीट रोड पर कार्रवाई कर सैकड़ों लीटर वनस्पति तेल, एसेंस व घी जब्त किया। पल्हर नगर की कार्रवाई के दौरान ब्राडेंड कंपनियों के रेपर भी मिले। जब इन कंपनियों से रेपर को लेकर पूछताछ की तो उन्होंने खुलासा किया कि उनके नाम से मिलावटी घी बनाकर लोगों तक भेजा जा रहा है। वनस्पति तेल में एसेंस मिलाकर घी का रूप दिया जाता है। एसेंस से घी जैसी खुशबू आती है।