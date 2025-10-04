60 दिन में NHAI देगा मुआवजा, जांच के बाद आदेश जारी

हाईकोर्ट में भारती वाघेला ने केस दायर किया था कि महू तहसील के सिमरोल में उनकी 3.661 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से एनएचएआइ ने सड़क बनाने के लिए 0.824 हेक्टेयर ने जमीन अधिग्रहित की थी। इसके एवज में उन्हें 96 लाख 29 हजार 43 रुपए का मुआवजा दिया गया, लेकिन एनएचएआइ ने अधिग्रहित जमीन के अलावा 0.442 हेक्टेयर जमीन भी हाई-वे में लेते हुए कब्जा कर लिया। साथ ही इसके आसपास की कुल 0.458 हेक्टेयर जमीन को एनएचएआइ ने प्रभावित किया है। उन्होंने इसके मुआवजे के साथ एनएचएआइ पर जुर्माना लगाने की मांग की थी।