बीवी से मिलने नहीं दिया तो कस्टडी से भागा कैदी, अब सरेंडर के आवेदन में लिखी चौंका देने वाली बात..

बता दें कि परदेशीपुरा में हुए अंधे कत्ल के मामले में विशाल प्रजापति कैदी है। वो शुक्रवार को इलाज के दौरान एमवाय अस्पताल से पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया था। अस्पताल की चौथी मंजिल से मचान के सहारे वो नीचे उतरा और फरार हो गया था। कैदी के भागने के बाद से शहर के अलग अलग थानों की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और उस पर 10 हजार रुपये का ईनाम भी घोषित किया था। हालांकि पुलिस उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही कैदी विशाल ने अब कोर्ट में सरेंडर के लिए आवेदन दे दिया।