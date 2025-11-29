राजा रघुवंशी मर्डर: नये कपड़े पहन बेखौफ दिखी हत्यारन सोनम रघुवंशी

Raja Raghuvanshi murder case
MP news: शिलांग में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी के कोर्ट में चौथी बार बयान दर्ज हुए हैं। भाई ने खुलासा किया कि कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस में राजा की पत्नी सोनम सहित सभी आरोपियों को पेश किया गया। वे नए कपड़ों में दिखे। इस दौरान किसी भी आरोपी के चेहरे पर न डर दिखा और न ही पछतावा, जैसे वे राजा की हत्या कर खुश हैं। लगता है कि उनकी कोई मदद कर रहा है।
कैट रोड के सहकार नगर निवासी राजा रघुवंशी की 23 मई को शिलांग के सोहरा स्थित टूरिस्ट प्लेस में सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में पुलिस ने मृतक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी निवासी इंदौर, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह और राज के तीन साथी विशाल, आकाश और आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। केस का ट्रायल शिलांग की कोर्ट में चल रहा है। मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया, शुक्रवार को चौथी बार उनके केस में बयान दर्ज हुए हैं। कोर्ट में आरोपी सोनम और उसके सभी साथी वीडियो कॉफ्रेंस की मदद से पेश हुए।
विपिन कहने लगे कि लगातार तीन दिन से वे आरोपी सोनम का चेहरा देख रहे हैं। उसके चेहरे पर डर नहीं दिखा। यदि कोई अपने पति को मारेगा तो चेहरे पर दुख दिखेगा। ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है सोनम सहित पांचों आरोपियों को भाई राजा की हत्या करने में खुशी मिली है। किसी के चेहरे पर डर नहीं दिखा। जो जेल में होता है, उसके चेहरे पर डर होता है। पराया शहर है और मध्यप्रदेश से काफी दूर है।
सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस में नए कपड़े और अपर पहने दिखे। आरोप है कि कोई न कोई उनकी मदद कर रहा है। फिलहाल उसका नाम सामने लाना नहीं चाहता। हालांकि, अंत में कहा कि अपने भाई राजा को इंसाफ दिलाने के लिए जो करना पड़े करूंगा। मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है।
