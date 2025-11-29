राजा रघुवंशी मर्डर: नये कपड़े पहन बेखौफ दिखी हत्यारन सोनम रघुवंशी

कैट रोड के सहकार नगर निवासी राजा रघुवंशी की 23 मई को शिलांग के सोहरा स्थित टूरिस्ट प्लेस में सनसनीखेज हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में पुलिस ने मृतक राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी निवासी इंदौर, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह और राज के तीन साथी विशाल, आकाश और आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। केस का ट्रायल शिलांग की कोर्ट में चल रहा है। मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया, शुक्रवार को चौथी बार उनके केस में बयान दर्ज हुए हैं। कोर्ट में आरोपी सोनम और उसके सभी साथी वीडियो कॉफ्रेंस की मदद से पेश हुए।