एयरपोर्ट पर चूहों के साथ सांपों के बिल! अव्यवस्थाओं की खुली पोल

एयरपोर्ट पर लंबे समय से चूहों का आतंक है। इसके पीछे सफाई में कमी की बात कही जा रही है। टर्मिनल के बाहर कई जगह गंदगी रहती है। फूड स्टॉल के डस्टबिन से कचरा बाहर पड़ा रहता है। पेस्ट कंट्रोल ठीक से नहीं होने के कारण भी चूहों की तादाद बढ़ रही है। एयरपोर्ट के डिपार्चर से लेकर अराइवल गेट तक कुत्तों की आवाजाही रहती है। गुरुवार को भी ऐसे नजारे देखे गए। कई जगह कचरा फैला था। एयरपोर्ट से जुड़े लोग बताते हैं कि पार्किंग व अन्य एरिया में चूहों के साथ सांपों के बिल हैं। टर्मिनल के बाहर सांप देखे गए हैं।