एयरपोर्ट पर चूहों के साथ सांपों के बिल! अव्यवस्थाओं की खुली पोल

MP News: एयरपोर्ट पर चूहों के आतंक का मामला नया नहीं है। मंगलवार को इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री को काटने की घटना से पहले भी चूहे यात्रियों का बैग और दस्तावेज कुतर चुके हैं। टर्मिनल के अंदर-बाहर बड़े-बड़े चूहे देखे जा सकते हैं। पार्किंग एरिया और आसपास सांप होने की भी बात भी एयरपोर्ट से जुड़े लोग कह रहे हैं। एमवायएच में दो नवजातों को चूहों के कुतरने और बाद में उनकी मौत के मामले के बाद एयरपोर्ट पर यात्री की पेंट में घुसकर चूहे ने पैर में काट लिया था। इससे एयरपोर्ट की स्वच्छता के साथ ही अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई।
एयरपोर्ट पर लंबे समय से चूहों का आतंक है। इसके पीछे सफाई में कमी की बात कही जा रही है। टर्मिनल के बाहर कई जगह गंदगी रहती है। फूड स्टॉल के डस्टबिन से कचरा बाहर पड़ा रहता है। पेस्ट कंट्रोल ठीक से नहीं होने के कारण भी चूहों की तादाद बढ़ रही है। एयरपोर्ट के डिपार्चर से लेकर अराइवल गेट तक कुत्तों की आवाजाही रहती है। गुरुवार को भी ऐसे नजारे देखे गए। कई जगह कचरा फैला था। एयरपोर्ट से जुड़े लोग बताते हैं कि पार्किंग व अन्य एरिया में चूहों के साथ सांपों के बिल हैं। टर्मिनल के बाहर सांप देखे गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, कुछ दिन पहले एक यात्री एयरपोर्ट पर बैग भूल गया। प्रबंधन ने बैग को खोया पाया केंद्र पर रखवाया। तीन-चार दिन बाद यात्री बैग लेने पहुंचा तो बैग व उसमें रखे दस्तावेज चूहों ने कुतर दिए थे। यात्री के पैर में चूहे के काटने पर सफाई व पेस्ट कंट्रोल करने वाली एजेंसी को नोटिस देकर पैनल्टी लगाई जा रही है। अनुबंधित अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर को हटाया है।
चूहों के लिए पेस्ट कंट्रोल बढ़ा दिया गया है। संबंधितों को नोटिस दिए हैं। डॉक्टर को हटाया है। सांप होने जैसी बात गलत है। -वीके सेठ, डायरेक्टर, एयरपोर्ट