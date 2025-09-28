रिटायर्ड GM से 1.39 करोड़ की ठगी, आरोपियों में सिविल इंजीनियर से लेकर लॉ स्टूडेंट तक शामिल

MP News: साइबर सेल ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज मुंबई के रिटायर्ड जनरल मैनेजर से करीब 1.39 करोड़ की ठगी करने वाले यूपी के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।लखनऊ की जेल में बंद इन आरोपियों को वारंट पर साइबर सेल इंदौर लाई है। गिरफ्तार आरोपियों में सिविल इंजीनियर, साइबर लॉ में पीजी कर रहे स्टूडेंट के साथ अन्य उच्च शिक्षित युवक हैं। आरोपी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए चीनी ठगों से जुड़े थे। ठगी की राशि जमा कराने के लिए कैब ड्राइवर का बैंक खाता 10 हजार रुपए प्रतिदिन के किराए पर लिया था। ठगी का करीब 50% खुद रखा और शेष राशि क्रिप्टो के रूप में चीनी ठगों तक पहुंचाई। इंदौर निवासी रिटायर्ड जीएम की शिकायत पर साइबर सेल ने जांच शुरू की थी। एसपी सव्यसांची सराफ ने बताया, रिटायर्ड जीएम फेसबुक पर ट्रेडिंग के विज्ञापन की लिंक देख आरोपियों के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ गए थे ।