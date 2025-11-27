Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

बेटे ने बहू के साथ मिलकर किया कांड, मां को दिया ऐसा धोखा कि कोर्ट ने सुना दी 7-7 साल की सजा

MP news: मध्य प्रदेश के इंदौर का मामला, बेटे-बहू की करतूत ने मां का जीना दूभर किया, कोर्ट ने सुनाया फैसला...

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 27, 2025

son along with his wife committed crime court to sentence them

son along with his wife committed crime court to sentence them (File फोटो)

MP News: मां के प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले शांति नगर निवासी बेटे सतीश कुशवाह और उसकी पत्नी रेखा कुशवाह को जिला कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।

अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोट ने बताया कि सुशीला बाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके दुर्गा नगर स्थित प्लॉट को हड़पने की नीयत से प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बेटा-बहू ने तैयार किए थे। इसके जरिए उन्होंने अगस्त 2014 से सितंबर 2016 के बीच प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण भी करवा लिया।

धोखाधड़ी की धाराओं में कोर्ट में किया था चालान पेश

पुलिस ने उनके बेटा-बहू के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। इसमें कोर्ट ने बेटा-बहू को किसी भी तरह की सहानुभूति का पात्र नहीं बताया है।

7-7 साल की सजा और जुर्माना भी

साथ ही टिप्पणी की है कि यदि दोनों को शिक्षाप्रद दंड से दंडित नहीं किया गया तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति और लाभ के लिए माता-पिता के साथ छल करने में संकोच नहीं करेगा। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है।

ये भी पढ़ें

एमपी हाईकोर्ट में सरकार का ‘बैक फुट’, कोर्ट ने शासन, चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसरों को किया तलब
इंदौर
MP High Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 12:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बेटे ने बहू के साथ मिलकर किया कांड, मां को दिया ऐसा धोखा कि कोर्ट ने सुना दी 7-7 साल की सजा

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्मृति-पलाश जल्द करेंगे शादी! कजिन सिस्टर ने दी जानकारी

Smriti-Palash Wedding Controversy
इंदौर

एमपी हाईकोर्ट में सरकार का ‘बैक फुट’, कोर्ट ने शासन, चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसरों को किया तलब

MP High Court
इंदौर

आखिर क्यों रुकी पलाश और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी…?

Smriti Mandhana palash muchchal
इंदौर

9 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मासूम जिंदगी, 3 दिन में जुटाए 4 लाख, अब आपसे भी आस…

Indore
इंदौर

मुंबई में दिखा एमपी का जलवा, फिल्म ‘द पेंटिंग’ ने नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीते दो-दो अवॉर्ड

National Film Festival Indore Director won two awards for his film the painting
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.