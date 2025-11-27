बेटे ने बहू के साथ मिलकर किया कांड, मां को दिया ऐसा धोखा कि कोर्ट ने सुना दी 7-7 साल की सजा

अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोट ने बताया कि सुशीला बाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके दुर्गा नगर स्थित प्लॉट को हड़पने की नीयत से प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बेटा-बहू ने तैयार किए थे। इसके जरिए उन्होंने अगस्त 2014 से सितंबर 2016 के बीच प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण भी करवा लिया।