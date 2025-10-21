Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

दिखावे की सख्ती: 'खास' हो तो सस्पेंड का डर नहीं, …जल्द हो जाएगी बहाली

MP News: निलंबित होने वाले बेफिक्र रहते हैं। ऐसे लोगों को बहाल करने का आदर्श नियम नहीं है। सब कुछ ‘जमावट’ पर निर्भर करता है। यदि दोषी अधिकारी के पास रसूख है या अफसरों से मधुर संबंध हैं तो उसे जल्द बहाल कर दिया जाता है। जिनके पास यह सुविधा नहीं है, वे प्रक्रिया में उलझे रहते हैं।

2 min read

इंदौर

image

Avantika Pandey

Oct 21, 2025

indore news

indore news (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: इंदौर के चंदन नगर बोर्ड कांड में उलझे नगर निगम के अधिकारी वैभव देवलासे और मनीषा राणा को जल्दी बहाल करने पर निगम परिषद में जनप्रतिनिधियों ने घेराबंदी की, लेकिन सस्पेंड कर जल्द बहाली और विभागीय जांच में भेदभाव के और भी मामले हैं। निलंबित होने वाले बेफिक्र रहते हैं। ऐसे लोगों को बहाल करने का आदर्श नियम नहीं है। सब कुछ ‘जमावट’ पर निर्भर करता है। यदि दोषी अधिकारी के पास रसूख है या अफसरों से मधुर संबंध हैं तो उसे जल्द बहाल कर दिया जाता है। जिनके पास यह सुविधा नहीं है, वे प्रक्रिया में उलझे रहते हैं।

ये है मामला

मालवा मिल के निर्माणाधीन पुल पर हादसे में एक युवक की मौत का दोषी मानते हुए तत्कालीन निगमायुक्त शिवम वर्मा ने मस्टरकर्मी सिद्धांत मेहता की सेवा समाप्त और उपयंत्री खुमेश्वरी मराठे को निलंबित किया था। कुछ ही दिन में मेहता को बहाल कर दिया। मराठे इंतजार कर रहे हैं। मेहता के आदेश को छिपाने का भी प्रयास किया गया। इसकी नियमित कॉपी महापौर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को नहीं भेजी गई।

मेहता को जोन 3 पर पोस्टिंग दी गई। मेहता की फील्ड में महापौर से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि सेवा समाप्त वाला कैसे काम कर रहा है। महापौर ने डाक भेजने वाले कर्मचारी को तलब किया कि इसकी कॉपी उनके कार्यालय तक क्यों नहीं पहुंची तो उसने महापौर के सामने स्वीकार कर लिया कि स्थापना शाखा के बड़े अधिकारी ने आदेश को बाहर जाने से रोकने का कहा था। मेहता की बहाली पर महापौर ने निगम के एक अधिकारी को फटकार भी लगाई थी। दूसरी ओर, राजस्व विभाग में वर्षों पहले हुई गड़बड़ी के आरोप में करीब दर्जनभर अधिकारियों को हटाया था, इनकी भी बहाली नहीं हुई है।

इन अफसरों को बहाली का इंतजार

  • अंकित शर्मा- स्थायीकर्मी
  • प्रिंस गिरिया - मस्टरकर्मी
  • अंकित पाल - मस्टरकर्मी
  • अशोक पाटिल- स्थायीकर्मी
  • देवाशीष मिश्रा - मस्टरकर्मी
  • जागृति बिरथरे- आरआइ
  • लिंकेश गवली -मौत हो चुकी
  • जितेंद्र सूर्यवंशी- मौत हो चुकी
  • हिसाबुद्दीन कुरैशी- रिटायर
  • मनीष श्रीवास - मस्टरकर्मी
  • गोविंद राठौर- व्यापमं भर्ती
  • अमित परमार- मस्टरकर्मी
  • मुकुल शर्मा- व्यापमं
  • अमर तिवारी-व्यापमं
  • अतुल मिश्रा -व्यापमं
  • मोहमद जावेद-स्थायीकर्मी
  • मयंक धीमान-स्थायीकर्मी
  • पदम सिंह राठौर-स्थायीकर्मी
  • मयूर बनसोडे -मस्टरकर्मी
  • बिलाल अहमद -अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, स्थायीकर्मी
  • हरीश बारगल - एआरओ
  • रमेश यादव- स्थायीकर्मी
  • अरुण सिंघल - मस्टरकर्मी

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

