दिखावे की सख्ती: ‘खास’ हो तो सस्पेंड का डर नहीं, …जल्द हो जाएगी बहाली

मेहता को जोन 3 पर पोस्टिंग दी गई। मेहता की फील्ड में महापौर से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि सेवा समाप्त वाला कैसे काम कर रहा है। महापौर ने डाक भेजने वाले कर्मचारी को तलब किया कि इसकी कॉपी उनके कार्यालय तक क्यों नहीं पहुंची तो उसने महापौर के सामने स्वीकार कर लिया कि स्थापना शाखा के बड़े अधिकारी ने आदेश को बाहर जाने से रोकने का कहा था। मेहता की बहाली पर महापौर ने निगम के एक अधिकारी को फटकार भी लगाई थी। दूसरी ओर, राजस्व विभाग में वर्षों पहले हुई गड़बड़ी के आरोप में करीब दर्जनभर अधिकारियों को हटाया था, इनकी भी बहाली नहीं हुई है।