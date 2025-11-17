नशे में बस चलाते मिले प्रेस्टीज कॉलेज के तीन ड्राइवर, प्रबंधन और मालिक पर भी FIR दर्ज

MP News Three Prestige bus drivers found drunk driving FIR filed(फोटो: पत्रिका)
MP News: चेकिंग के दौरान प्रेस्टीज स्कूल (कॉलेज) की बसों को चेक किया तो तीन बसों के चालक नशे में मिले थे। लसूड़िया पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज किया, वहीं प्रेस्टीज प्रबंधन व वाहन मालिक को भी आरोपी बनाया गया है।
डीसीपी जोन-2 कुमार प्रतीक के मुताबिक, 14 नवंबर की रात वाहन चेकिंग के दौरान सत्य साई चौराहा पर तीन पीली बसों के चालक बसों को तेज, लापरवाहीपूर्वक व अनियंत्रित तरीके से चलाकर लाते दिखे। टीआइ तारेश सोनी के मुताबिक, तीनों बसों को रोका तो उसमें प्रेस्टीज विवि के छात्र व छात्राएं बैठे मिले। विद्यार्थियों ने बताया था कि वे यूनिवर्सिटी के सालाना जलसे मंथन प्रोग्राम से वापस घर जा रहे हैं। बस पर प्रेस्टीज स्कूल लिखा था। तीनों बसों के चालक संतोष पिता हरिशंकर, योगेश पिता राजू और गजराज पिता मानसिंह को ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया तो शराब का नशा करना पता चला। इनके चालान बनाकर बसों को जब्त किया था।
टीआइ सोनी के मुताबिक, मामले को गंभीरता से लेकर थाना लसूड़िया पर बस चालकों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं 281 भारतीय न्याय संहिता एवं 184, 179, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया। स्कूल बस शराब पीकर चलाना व उसमें विद्यार्थियों का परिवहन करना किसी भी समय गंभीर घटना घटित कर सकता था, जिसके कारण केस दर्ज किया। प्रेस्टीज कॉलेज प्रबंधन व वाहन मालिक को भी लापरवाही के लिए आरोपी बनाया है।
