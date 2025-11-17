नशे में बस चलाते मिले प्रेस्टीज कॉलेज के तीन ड्राइवर, प्रबंधन और मालिक पर भी FIR दर्ज

डीसीपी जोन-2 कुमार प्रतीक के मुताबिक, 14 नवंबर की रात वाहन चेकिंग के दौरान सत्य साई चौराहा पर तीन पीली बसों के चालक बसों को तेज, लापरवाहीपूर्वक व अनियंत्रित तरीके से चलाकर लाते दिखे। टीआइ तारेश सोनी के मुताबिक, तीनों बसों को रोका तो उसमें प्रेस्टीज विवि के छात्र व छात्राएं बैठे मिले। विद्यार्थियों ने बताया था कि वे यूनिवर्सिटी के सालाना जलसे मंथन प्रोग्राम से वापस घर जा रहे हैं। बस पर प्रेस्टीज स्कूल लिखा था। तीनों बसों के चालक संतोष पिता हरिशंकर, योगेश पिता राजू और गजराज पिता मानसिंह को ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया तो शराब का नशा करना पता चला। इनके चालान बनाकर बसों को जब्त किया था।