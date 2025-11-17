Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

नशे में बस चलाते मिले प्रेस्टीज कॉलेज के तीन ड्राइवर, प्रबंधन और मालिक पर भी FIR दर्ज

MP News: रात में वाहन चेकिंग के दौरान सत्य साई चौराहे पर तीन पीली बसों के चालक बसों को तेज, लापरवाहीपूर्वक और अनियंत्रित तरीके से चलाकर लाते दिखे, प्रेस्टीज कॉलेज प्रबंधन व वाहन मालिक को भी लापरवाही के लिए आरोपी बनाया

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 17, 2025

MP News Three Prestige bus drivers found drunk driving FIR filed

MP News Three Prestige bus drivers found drunk driving FIR filed(फोटो: पत्रिका)

MP News: चेकिंग के दौरान प्रेस्टीज स्कूल (कॉलेज) की बसों को चेक किया तो तीन बसों के चालक नशे में मिले थे। लसूड़िया पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज किया, वहीं प्रेस्टीज प्रबंधन व वाहन मालिक को भी आरोपी बनाया गया है।

यहां पढ़ें पूरा मामला

डीसीपी जोन-2 कुमार प्रतीक के मुताबिक, 14 नवंबर की रात वाहन चेकिंग के दौरान सत्य साई चौराहा पर तीन पीली बसों के चालक बसों को तेज, लापरवाहीपूर्वक व अनियंत्रित तरीके से चलाकर लाते दिखे। टीआइ तारेश सोनी के मुताबिक, तीनों बसों को रोका तो उसमें प्रेस्टीज विवि के छात्र व छात्राएं बैठे मिले। विद्यार्थियों ने बताया था कि वे यूनिवर्सिटी के सालाना जलसे मंथन प्रोग्राम से वापस घर जा रहे हैं। बस पर प्रेस्टीज स्कूल लिखा था। तीनों बसों के चालक संतोष पिता हरिशंकर, योगेश पिता राजू और गजराज पिता मानसिंह को ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया तो शराब का नशा करना पता चला। इनके चालान बनाकर बसों को जब्त किया था।

जांच में मिली लापरवाही, तो केस दर्ज

टीआइ सोनी के मुताबिक, मामले को गंभीरता से लेकर थाना लसूड़िया पर बस चालकों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं 281 भारतीय न्याय संहिता एवं 184, 179, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया। स्कूल बस शराब पीकर चलाना व उसमें विद्यार्थियों का परिवहन करना किसी भी समय गंभीर घटना घटित कर सकता था, जिसके कारण केस दर्ज किया। प्रेस्टीज कॉलेज प्रबंधन व वाहन मालिक को भी लापरवाही के लिए आरोपी बनाया है।

ये भी पढ़ें

अब कुंडली नहीं, लड़की वाले ढूंढ़ रहे कर्ज मुक्त, हेल्थ से फिट वर, सिविल जिसका अच्छा वही बनेगा दूल्हा
भोपाल
MP News Indian Wedding New Trend

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 12:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / नशे में बस चलाते मिले प्रेस्टीज कॉलेज के तीन ड्राइवर, प्रबंधन और मालिक पर भी FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर पुलिस ने ‘एक्टर एजाज खान’ का मोबाइल किया जब्त, घंटों चली पूछताछ

इंदौर

अचानक थाने जा पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव, आरक्षक की खुल गई पोल

सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में थाने का औचक निरीक्षण किया
इंदौर

अचानक मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बिहार में NDA की जीत पर कह दी बड़ी बात…

CM Mohan Yadav
इंदौर

एमपी के तीन वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष 2 फीसदी में शामिल, अमरीका ने जारी की सूची

MP News world top scientist list
इंदौर

MP में 64 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, कॉन्क्लेव में आया 16000 करोड़ का निवेश

Tech Conclave CM Mohan Yadav
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.