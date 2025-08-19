इंदौर में हेलमेट को लेकर दो लड़कियों में लड़ाई, देखें वीडियो

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू होने के बाद बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद इसके साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं और मंगलवार को भी ऐसा ही एक वाक्या उस वक्त सामने आया जब पेट्रोल पंप पर हेलमेट को लेकर दो लड़कियों के बीच विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। युवतियों के बीच हो रही मारपीट का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
देखें वीडियो-
युवतियों के बीच मारपीट का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो शहर के परदेशीपुरा थाना इलाके के एक पेट्रोल पंप के बाहर का है। इस वीडियो में दो युवतियां रोड पर एक दूसरे के बाल खींचकर मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर एक युवती ने दूसरी युवती से पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट मांगा था और जब दूसरी युवती ने हेलमेट देने से मना किया तो विवाद हो गया और फिर दोनों के बीच रोड पर ही मारपीट हो गई।
इंदौर में जिला प्रशासन ने 1 अगस्त से नो हेलमेट–नो पेट्रोल का नियम लागू किया है। आदेश के मुताबिक बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस नियम की शुरुआत में ही कई बार लोगों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच विवाद देखने को मिले थे, लेकिन अब यह मामला दो युवतियों के बीच मारपीट तक पहुंच गया हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है और मामले की जांच कर रही है।