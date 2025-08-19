इंदौर में हेलमेट को लेकर दो लड़कियों में लड़ाई, देखें वीडियो

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू होने के बाद बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद इसके साइड इफेक्ट भी सामने आए हैं और मंगलवार को भी ऐसा ही एक वाक्या उस वक्त सामने आया जब पेट्रोल पंप पर हेलमेट को लेकर दो लड़कियों के बीच विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। युवतियों के बीच हो रही मारपीट का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।