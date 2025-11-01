एमपी में ड्रोन से विशेष चैकिंग; खंडहर के पीछे नशा करते पकड़ाया आरोपी, वीडियो

Police Special Checking With Drone In Indore
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में पुलिस बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए विशेष चैकिंग अभियान चला रही है। इसके लिए ड्रोन से अलग अलग इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। इसी कड़ी में चंदन नगर पुलिस ने सिरपुर तालाब के पास के इलाके में ड्रोन से विशेष चैकिंग की तो कुछ संदिग्ध लोग खंडहर के पीछे नजर आए। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों संदिग्ध लोगों को पकड़ा। ये लोग खंडहर के पीछे बैठे हुए थे और इनमें से एक गांजा पी रहा था।
देखें वीडियो-
चंदन नगर पुलिस टीम द्वारा ड्रोन कैमरा का उपयोग कर थाना क्षेत्र में निगरानी की जा रही थी। ड्रोन कैमरा से सम्पूर्ण थाना क्षेत्र, शेड़ो एरिया एवं हाट स्पॉट की सर्चिंग की गई । निगरानी के दौरान सिरपुर तालाब दरगाह के सामने ग्रीन पार्क मैदान में एक खण्डहर के पीछे तीन व्यक्ति दिखाई दिए जिनकी गतिविधि संदिग्ध होने से ड्रोन की मदद से तस्वीर ली गई। पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर जब इन्हें पकड़ा गया तो उनमें से एक व्यक्ति चिलम में गांजा भरकर गांजा पी रहा था। गांजा पीने वाले आरोपी का नाम शुभम शालवी उम्र 31 साल निवासी आर्दश कॉलोनी, इन्द्रनगर इंदौर है। जिसके जिसके विरूद्ध थाना चन्दन नगर पर अपराध धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई ।
ड्रोन कैमरे से निगरानी कर जिस आरोपी को गांजा पीते हुए पकड़ा गया है पुलिस उससे पूछताछ कर ये पता लगा रही है कि उसने गांजा कहां से खरीदा था जिससे की गांजा बिक्री व सप्लाई का नेटवर्क तोड़ा जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन की मदद से शहर में विशेष चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं और संदिग्धों को चिन्हित कर उन्हें मौके से पकड़ा जा रहा है।
