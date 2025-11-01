एमपी में ड्रोन से विशेष चैकिंग; खंडहर के पीछे नशा करते पकड़ाया आरोपी, वीडियो

चंदन नगर पुलिस टीम द्वारा ड्रोन कैमरा का उपयोग कर थाना क्षेत्र में निगरानी की जा रही थी। ड्रोन कैमरा से सम्पूर्ण थाना क्षेत्र, शेड़ो एरिया एवं हाट स्पॉट की सर्चिंग की गई । निगरानी के दौरान सिरपुर तालाब दरगाह के सामने ग्रीन पार्क मैदान में एक खण्डहर के पीछे तीन व्यक्ति दिखाई दिए जिनकी गतिविधि संदिग्ध होने से ड्रोन की मदद से तस्वीर ली गई। पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर जब इन्हें पकड़ा गया तो उनमें से एक व्यक्ति चिलम में गांजा भरकर गांजा पी रहा था। गांजा पीने वाले आरोपी का नाम शुभम शालवी उम्र 31 साल निवासी आर्दश कॉलोनी, इन्द्रनगर इंदौर है। जिसके जिसके विरूद्ध थाना चन्दन नगर पर अपराध धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई ।