महिला बीएलओ को आ रहे अनजान कॉल, फोन पर अश्लील बातें, कलेक्ट्रेट पहुंची शिकायतें

महिला बीएलओ की शिकायतें बढ़ने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ मामलों को लेकर संबंधित एसडीएम ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया है और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, प्रशासन उन क्षेत्रों की पहचान कर रहा है जहां से सबसे अधिक शिकायतें आई हैं। उन इलाकों में या तो अतिरिक्त पुलिस गश्त कराई जा सकती है या टीम आधारित सर्वे की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि महिला अधिकारियों को अकेले काम न करना पड़े।