MP Tourism: देश में पहली बार अब हेलिकॉप्टर से घूमेंगे टूरिस्ट, मिनटों में होंगे उज्जैन–ओंकारेश्वर के दर्शन

MP tourism by helicopter: सीएम मोहन यादव ने हाल ही शुरू की थी पीएमश्री हवाई सेवा। (फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: प्रदेश में पर्यटन यात्रा अब और तेज व सुविधाजनक होने जा रही है। प्रदेश में पहली बार एक ऐसी टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है, जिसके जरिए श्रद्धालु और पर्यटक प्रमुख धार्मिक, प्राकृतिक व वन्यजीव पर्यटन स्थलों तक मिनटों में पहुंच सकेंगे। ‘पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा’ का नियमित संचालन आज गुरुवार 20 नवंबर से हो गया है। सेवा की सबसे बड़ी खासियत है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अब 20-40 मिनट की हेलीकॉप्टर उड़ान में हो सकेंगे, जबकि भोपाल से पचमढ़ी तक की यात्रा केवल एक घंटे में पूरी होगी।
बिचोली मर्दाना हेलीपैड से सेवा शुरू हो रही है। सबसे पहले इंदौर-उज्जैन रूट पर उड़ानें चलेंगी। इसमें इंदौर से उज्जैन पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे, किराया पांच हजार रुपए होगा। उज्जैन से ओंकारेश्वर 6500 रुपए में 40 मिनट में और ओंकारेश्वर से इंदौर के लिए 5500 रुपए लगेंगे।
● भोपाल-मढ़ई-40 मिनट: किराया 4 हजार रुपए
● मढ़ई-पचमढ़ी-20 मिनट: किराया 3 हजार रुपए
● भोपाल-पचमढ़ी (सीधी उड़ान) - 1 घंटा: किराया 5 हजार रुपए
● वाइल्डलाइफ सेक्टर (जबलपुर-कान्हा-बांधवगढ़-अमरकंटक)
● जबलपुर-मैहर-5 हजार रुपए
● मैहर-चित्रकूट-2,500 रुपए
● जबलपुर-कान्हा-6,250 रुपए
● जबलपुर-बांधवगढ़-3,750 रुपए
● अमरकंटक (1 घंटे की उड़ान)- 5 हजार रुपए
जबलपुर को कान्हा और बांधवगढ़ और से जोड़ा गया है। इनमें जबलपुर से मैहर की उड़ान का किराया 5 हजार रुपए, मैहर से चित्रकूट 2500 रुपए, जबलपुर से कान्हा 6,250 रुपए, बांधवगढ़ 3750 रुपए तथा अमरकंटक के लिए एक घंटे की उड़ान का किराया 5 हजार रुपए देना होगा।
इंदौर-उज्जैन- ओंकारेश्वर मार्ग को जोड़ा गया है। इंदौर से उज्जैन तक 20 मिनट की उड़ान का अनुमानित किराया 5 हजार रुपए, उज्जैन से ओंकारेश्वर तक 40 मिनट की उड़ान का किराया 6 हजार 500 और ओंकारेश्वर से इंदौर लौटने का किराया लगभग 5 हजार 500 रुपए रखा गया है। इस सेक्टर के माध्यम से श्रद्धालु एक ही दिन में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों ज्योर्तिलिंगों के दर्शन आसानी से कर सकेंगे।
राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं शुरू कर रही है। हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करने का उद्देश्य भी यही है कि कम समय में यात्री ज्यादा से ज्यादा स्थलों पर पहुंच सके और उनके समय की बचत हो।
पहले से संचालित पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा के जरिए भोपाल से सतना, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो तक हवाई सफर भी अब ज्यादा सुगम हो गया है। यह सेवा स्थानीय पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा दे रही है।
