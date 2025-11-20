Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MP Tourism: देश में पहली बार अब हेलिकॉप्टर से घूमेंगे टूरिस्ट, मिनटों में होंगे उज्जैन–ओंकारेश्वर के दर्शन

MP News: हेलिकॉप्टर से सैर कराने वाला मध्यप्रदेश बना देश का पहला राज्य, किफायती किराए और कम समय में कर सकेंगे एमपी की सैर, उड़ान आज से शुरू..

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 20, 2025

MP tourism by helicopter

MP tourism by helicopter: सीएम मोहन यादव ने हाल ही शुरू की थी पीएमश्री हवाई सेवा। (फोटो: सोशल मीडिया)

MP News: प्रदेश में पर्यटन यात्रा अब और तेज व सुविधाजनक होने जा रही है। प्रदेश में पहली बार एक ऐसी टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है, जिसके जरिए श्रद्धालु और पर्यटक प्रमुख धार्मिक, प्राकृतिक व वन्यजीव पर्यटन स्थलों तक मिनटों में पहुंच सकेंगे। ‘पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा’ का नियमित संचालन आज गुरुवार 20 नवंबर से हो गया है। सेवा की सबसे बड़ी खासियत है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अब 20-40 मिनट की हेलीकॉप्टर उड़ान में हो सकेंगे, जबकि भोपाल से पचमढ़ी तक की यात्रा केवल एक घंटे में पूरी होगी।

बिचोली मर्दाना से शुरू होगी हेलीपैड से सेवा

बिचोली मर्दाना हेलीपैड से सेवा शुरू हो रही है। सबसे पहले इंदौर-उज्जैन रूट पर उड़ानें चलेंगी। इसमें इंदौर से उज्जैन पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे, किराया पांच हजार रुपए होगा। उज्जैन से ओंकारेश्वर 6500 रुपए में 40 मिनट में और ओंकारेश्वर से इंदौर के लिए 5500 रुपए लगेंगे।

इको टूरिज्म सेक्टर(भोपाल-मढ़ई-पचमढ़ी)

● भोपाल-मढ़ई-40 मिनट: किराया 4 हजार रुपए

● मढ़ई-पचमढ़ी-20 मिनट: किराया 3 हजार रुपए

● भोपाल-पचमढ़ी (सीधी उड़ान) - 1 घंटा: किराया 5 हजार रुपए

● वाइल्डलाइफ सेक्टर (जबलपुर-कान्हा-बांधवगढ़-अमरकंटक)

● जबलपुर-मैहर-5 हजार रुपए

● मैहर-चित्रकूट-2,500 रुपए

● जबलपुर-कान्हा-6,250 रुपए

● जबलपुर-बांधवगढ़-3,750 रुपए

● अमरकंटक (1 घंटे की उड़ान)- 5 हजार रुपए

वाइल्डलाइफ़ सेक्टर: जबलपुर-कान्हा-बांधवगढ़ सहित प्रमुख स्थलों तक

जबलपुर को कान्हा और बांधवगढ़ और से जोड़ा गया है। इनमें जबलपुर से मैहर की उड़ान का किराया 5 हजार रुपए, मैहर से चित्रकूट 2500 रुपए, जबलपुर से कान्हा 6,250 रुपए, बांधवगढ़ 3750 रुपए तथा अमरकंटक के लिए एक घंटे की उड़ान का किराया 5 हजार रुपए देना होगा।

आध्यात्मिक सेक्टर: उज्जैन–ओंकारेश्वर के दर्शन मिनटों में, किफायती भी

इंदौर-उज्जैन- ओंकारेश्वर मार्ग को जोड़ा गया है। इंदौर से उज्जैन तक 20 मिनट की उड़ान का अनुमानित किराया 5 हजार रुपए, उज्जैन से ओंकारेश्वर तक 40 मिनट की उड़ान का किराया 6 हजार 500 और ओंकारेश्वर से इंदौर लौटने का किराया लगभग 5 हजार 500 रुपए रखा गया है। इस सेक्टर के माध्यम से श्रद्धालु एक ही दिन में महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों ज्योर्तिलिंगों के दर्शन आसानी से कर सकेंगे।

हेलिकॉप्टर सेवा से पर्यटन होगा बूस्ट

राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं शुरू कर रही है। हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करने का उद्देश्य भी यही है कि कम समय में यात्री ज्यादा से ज्यादा स्थलों पर पहुंच सके और उनके समय की बचत हो।

पहले से चल रही वायु सेवा भी और मजबूत होगी

पहले से संचालित पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा के जरिए भोपाल से सतना, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो तक हवाई सफर भी अब ज्यादा सुगम हो गया है। यह सेवा स्थानीय पर्यटन, रोजगार और व्यापार को बढ़ावा दे रही है।

ये भी पढ़ें

MP Tourism Tamia: मध्य भारत का छिपा स्वर्ग, टूरिज्म से लेकर एडवेंचर तक, सर्दियों में ‘स्विटजरलैंड’ सा मजा
Patrika Special News
MP Tourism Tamia Tourism Place you must explore the hidden untouched beauty

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 12:24 pm

Published on:

20 Nov 2025 11:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP Tourism: देश में पहली बार अब हेलिकॉप्टर से घूमेंगे टूरिस्ट, मिनटों में होंगे उज्जैन–ओंकारेश्वर के दर्शन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मंत्रीजी बोले- मेट्रो स्टेशनों के पास पार्किंग नहीं, लोग बोले- अरे मंत्रीजी आपको पता ही नहीं…फिर..

Indore Metro
इंदौर

23 नवंबर को एमपी की हो जाएंगी स्मृति मंधाना, रस्में शुरू

Smriti Mandhana Wedding
इंदौर

MYH में नेशनल प्लेयर को चढ़ा दी एक्सपायर्ड सलाइन, जांच शुरू

MP News
इंदौर

इंदौर में अफ्रीकन महिला कोकीन के साथ गिरफ्तार, स्टूडेंट वीजा पर मुंबई को बना रखा था घर

MP news
इंदौर

आतंकियों को पनाह देने वाली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का टूटेगा मकान

Al-Falah University Chairman Javed Siddiqui ancestral house
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.