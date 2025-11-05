एमपीपीएससी की बंपर भर्ती, 1479 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सरकार से की अनुशंसा

MPPSC- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के अहम पदों की भर्ती के लिए मप्र लोक सेवा आयोग लगातार सक्रिय बना हुआ है। आयोग ने 2024-25 में साढ़े 5 हजार से ज्यादा पदों के लिए विज्ञापन जारी किए। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए ये विज्ञापन जारी किए गए। इतना ही नहीं, मप्र लोक सेवा आयोग यानि एमपीपीएससी ने करीब डेढ़ हजार उम्मीदवारों को चुनकर उनकी राज्य सरकार से अनुशंसा भी की है। मप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को यह बात बताई।