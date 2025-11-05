एमपीपीएससी की बंपर भर्ती, 1479 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सरकार से की अनुशंसा

एमपीपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल मंगुभाई पटेल को भेंट किया
MPPSC- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के अहम पदों की भर्ती के लिए मप्र लोक सेवा आयोग लगातार सक्रिय बना हुआ है। आयोग ने 2024-25 में साढ़े 5 हजार से ज्यादा पदों के लिए विज्ञापन जारी किए। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के लिए ये विज्ञापन जारी किए गए। इतना ही नहीं, मप्र लोक सेवा आयोग यानि एमपीपीएससी ने करीब डेढ़ हजार उम्मीदवारों को चुनकर उनकी राज्य सरकार से अनुशंसा भी की है। मप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को यह बात बताई।
एमपी में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा की सबसे अहम परीक्षा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के जिम्मे है। इसके लिए आयोग द्वारा हर साल राज्य सेवा परीक्षा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है। एमपीपीएससी द्विस्तरीय परीक्षाओं और राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन भी करती है।
मप्र लोकसेवा आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल से भेंट की। अध्यक्ष डॉ. राजेशलाल मेहरा, सदस्य डॉ. नरेन्द्र कोष्ठी, सचिव राखी सहाय और परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीके गुप्ता सौजन्य मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल को आयोग का 68वां वार्षिक प्रतिवेदन भेंट किया। उन्हें आयोग की गतिविधियों की जानकारी दी।
मप्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेशलाल मेहरा ने राज्यपाल मंगु भाई पटेल को बताया कि आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 में 5 हजार 581 पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए। राज्य शासन के विभिन्न विभागों के इन पदों के लिए कुल 71 विज्ञापन जारी किए गए।
अध्यक्ष डॉ. राजेशलाल मेहरा ने एमपीपीएससी की प्रमुख परीक्षाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2023, 2024 व 2025 की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया। आयोग द्वारा द्विस्तरीय परीक्षाओं और राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन भी किया गया।
राज्यपाल मंगु भाई पटेल को आयोग के अध्यक्ष डॉ. राजेशलाल मेहरा ने बताया कि मप्रलोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा वर्ष 2024-25 में 6260 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख पदों के लिए कुल 1479 पदों पर उम्मीदवारों का चयन कर शासन को अनुशंसा भेजी गई।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं के गोपनीय कामों के लिए नई पहल की गई है। अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा ने बताया कि इसके लिए विषय विशेषज्ञ आमंत्रित करने ‘विषय विशेषज्ञ पोर्टल’ प्रारंभ किया गया है। इसी प्रकार राज्य सेवा मुख्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैनिंग कर ऑनस्क्रीन मार्किंग के माध्यम से मूल्यांकन किया जा रहा है।
एमपीपीएससी ने एक और नवाचार करते हुए ई-न्यूज लेटर ‘संवदिया’ का प्रकाशन किया। अभ्यर्थियों को आयोग की विभिन्न गतिविधियों की उपयोगी जानकारी देने और गुणवत्ता संवर्धन के उद्देश्य से यह पहल की गई।
बता दें कि मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग यानि एमपीपीएससी MPPSC का राज्य में बंपर भर्ती अभियान चल रहा है। एमपीपीएससी के अध्यक्ष डॉ. राजेश लाल मेहरा के मुताबिक आयोग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में ही प्रदेश में करीब 4 हजार पदों पर भर्ती की अनुशंसा कर चुका है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग