NEET छात्रा आत्महत्या का मामला, अवंतिका के मोबाइल की होगी फॉरेंसिक जांच

NEET Student Suicide : मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में रहकर नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा परीक्षा रद्द होने के बाद से तनाव में चल रही छात्रा की शुक्रवार को बिल्डिंग से गिरकर हुई मौत के मामले को पुलिस ने आत्महत्या माना है। अब इसी आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस छात्रा के मोबाइल की तकनीकी जांच करेगी और जल्द ही परिजन के बयान भी लिए जाएंगे।