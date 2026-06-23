इंदौर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दो साल पहले की थी लव मैरिज, भाई ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

इंदौर शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के स्मृति नगर में रहने वाली 28 वर्षीय उर्वशी राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उर्वशी का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसे पति व उसका दोस्त फंदे से उतारकर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उर्वशी को मृत घोषित कर दिया। उर्वशी ने दो साल पहले स्मृति नगर में रहने वाले सुधांशु राजपूत के साथ लव मैरिज की थी। बताया गया है कि घटना के वक्त उर्वशी के सास-ससुर घर में नीचे वाले कमरे में थे और पति व देवर बाहर गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।