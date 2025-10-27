मेट्रो के 17 स्टेशनों में नहीं बनेगा 1 स्टेशन, बचेंगे 300 करोड़ !

हालांकि छोटा गणपति के पास का मेट्रो स्टेशन बनना निरस्त होता है तो करीब 300 करोड़ का खर्च बच जाएगा जो पलासिया इलाके में काम आ सकता है। वैसे सुभाष मार्ग इलाके में विकल्प के रूप में मेट्रो अंडरग्राउंड निकालने की पैरवी की जा रही है। कुछ अधिकारी इसके विरोध में भी है, उनका कहना है कि रूट बदला तो नए सिरे से काम करना होगा। हालांकि सुभाष मार्ग से रूट आसान होने का दावा करते हुए बदलाव की बात कही जा रही है। मंत्री की उपस्थिति में बैठक में सभी मामलों पर फैसला होने की उम्मीद है।