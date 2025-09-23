Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

साइबर ठगी को रोकेंगे ‘500 साइबर कमांडो’, IIT इंदौर देगा ट्रेनिंग

MP News: केंद्र सरकार साइबर कमांडो तैयार कर रही है। राज्य सरकार ने भी टीम तैयार करनी शुरू कर दी है।

इंदौर

Astha Awasthi

Sep 23, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: दुनिया में हर साल 1.5 ट्रिलियन डॉलर की साइबर ठगी हो रही है। भारत 10 वें नंबर पर है। 5 साल में अपराध 238 प्रतिशत बढ़े हैं। सेंटर फॉर साइबर क्राइम ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, बेंगलूरु के बनाए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैन्युअल के अनुसार, 2029 तक ठगी 15.63 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार साइबर कमांडो तैयार कर रही है। राज्य सरकार ने भी टीम तैयार करनी शुरू कर दी है। 2028 तक ऐसे 500 कमांडो तैनात किए जाएंगे। इसके लिए आइआइटी इंदौर में 1-2 माह में कोर्स शुरू किया जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान साइबर क्राइम रोकने ये कमांडो तैनात होंगे।

मध्यप्रदेश को मिले पांच

हाल ही में साइबर सेल के वरिष्ठ अफसरों व एसपी की सेंटर फॉर साइबर क्राइम ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बेंगलूरु में ट्रेनिंग हुई। सरकार तकनीकी पढ़ाई करने वाले एसआइ व वरिष्ठ अफसरों को ट्रेनिंग दिला रही है। ऐसे 5 हजार कमांडो तैयार करने की योजना है। आइआइटी कानपुर, धनबाद, मद्रास, रुड़की में कोर्स शुरू हो गया है। देश में 50 कमांडो तैयार हुए हैं। पांच मध्यप्रदेश को मिले हैं।

2 करोड़ में एक बैच

-प्रस्ताव के अनुसार आइआइटी इंदौर में कमांडो की ट्रेनिंग होगी।

-एक बैच में 50 कमांडो तैयार किए जाएंगे।

-इस पर करीब दो करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। अन्य आइटी यूनिवर्सिटी में भी ट्रेनिंग होगी।

साइबर अपराध: दुनिया में भारत 10 वें नंबर पर


  1. रूस




  2. यूक्रेन




  3. चीन




  4. यूनाइटेड स्टेट्स




  5. नाइजीरिया




  6. रोमानिया




  7. नॉर्थ कोरिया




  8. यूनाइटेड किंगडम




  9. ब्राजील




  10. भारत

(स्रोत: साइबर क्राइम इंडेक्स)

साइबर अपराधों से लड़ने के लिए आइआइटी इंदौर में साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे। सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अनुमति मिलते ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सिंहस्थ के पहले सभी जिलों में साइबर कमांडो तैनात किए जाएंगे। - ए. साईं मनोहर, एडीजी, साइबर सेल

Published on:

23 Sept 2025 10:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / साइबर ठगी को रोकेंगे ‘500 साइबर कमांडो’, IIT इंदौर देगा ट्रेनिंग

