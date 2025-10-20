Ind vs Eng highlights: भारतीय टीम हारी, लेकिन इंदौर के जज्बे ने जीत लिया दिल

India vs England highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में एक समय भारतीय टीम जीत की दहलीज पर पहुंच गई थी। इंदौरी दर्शकों ने टीम इंडिया का जोशीले अंदाज में समर्थन अंत तक समर्थन किया। भारतीय टीम मैच जरूर हार गई, लेकिन उनके जज्बे ने इंदौर के लोगों का दिल जीत लिया।