Ind vs Eng highlights: भारतीय टीम हारी, लेकिन इंदौर के जज्बे ने जीत लिया दिल

मोबाइल के फ्लश लाइट जलाई, सिंधिया भी पहुंचे: फोटो पत्रिका
India vs England highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में एक समय भारतीय टीम जीत की दहलीज पर पहुंच गई थी। इंदौरी दर्शकों ने टीम इंडिया का जोशीले अंदाज में समर्थन अंत तक समर्थन किया। भारतीय टीम मैच जरूर हार गई, लेकिन उनके जज्बे ने इंदौर के लोगों का दिल जीत लिया।
दीपोत्सव के मौके पर होलकर स्टेडियम में भी अलग ही नजारा देखने को मिला। हजारों दर्शकों ने अपने मोबाइल फ्लश लाइट से स्टेडियम को रोशन कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैच देखने पहुंचे। उनके साथ मप्र के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट व भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा भी थे।
पुलिस ने स्टेडियम के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया था। गौरतलब है कि स्टेडियम के आसपास बड़ा रहवासी क्षेत्र हैं। शहर में रूप चौदस पर्व पर आतिशबाजी का दौर चलता है। ऐसे में पुलिस ने प्रतिबंध लगाया था।
भारतीय महिला टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना अब इंदौर की बहू बनने जा रही है। उनके मंगेतर पलाश मुछाल भी स्मृति का उत्साहवर्धन करने होलकर स्डेडियम पहुंचे। वह स्मृति के प्रदर्शन पर चीयर अप करते नजर आए।
