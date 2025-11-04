‘आप गलत सड़क पर हैं, यहां नो एंट्री…’ अब आपको Google से मिलेगा अलर्ट

एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार कौल ने बताया कि शहर में करीब 34 स्थानों पर नो एंट्री पॉइंट चिह्नित किए गए हैं। इनमें आइटी पार्क से भंवरकुआं, चाणक्यपुरी से चंदन नगर, अन्नपूर्णा रोड, देवास नाका से विजय नगर, रेडिसन से खजराना, निपानिया, चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा से कनकेश्वरी मार्ग और तेजाजी नगर से सुपर कॉरिडोर तक के क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी पॉइंट्स पर बोर्ड और कैमरे लगाए गए हैं, ताकि वाहनों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस टीम मौके पर तैनात रहती है और निर्धारित समय से पहले प्रवेश करने वाले भारी वाहनों पर कार्रवाई कर रही है।