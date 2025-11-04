समाधान योजना: 90 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल सरचार्ज 100% माफ

(सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: बकाया बिजली बिलों के निराकरण के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने समाधान योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के भवन का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा, समाधान योजना से मध्यप्रदेश के 90 लाख उपभोक्ताओं का 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक बिजली बिल सरचार्ज माफ किया जा रहा है।
योजना में 3 माह या अधिक समय से बिजली बिल बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि व औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज में छूट मिलेगी। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे।
सीएम बोले-किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध 10 घंटे बिजली देने के लिए सरकार संकल्पित है। आशा है विभागीय अफसर-जनप्रतिनिधियों से संवाद और आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए संवेदनशील होंगे।
पहला चरण- योजना का पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान 60 से 100 फीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा।
दूसरा चरण- योजना का दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सरचार्ज में 50 से 90 फीसदी तक की छूट प्रदान की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग