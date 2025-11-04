समाधान योजना: 90 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल सरचार्ज 100% माफ

MP News: बकाया बिजली बिलों के निराकरण के लिए सीएम डॉ. मोहन यादव ने समाधान योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के भवन का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा, समाधान योजना से मध्यप्रदेश के 90 लाख उपभोक्ताओं का 3 हजार करोड़ रुपए से अधिक बिजली बिल सरचार्ज माफ किया जा रहा है।