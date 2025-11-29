इंदौर: ई-रिक्शा में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मची अफरा-तफरी, घायलों को पहुंचाया अस्पताल

परिजन संतोष चौहान ने बताया, निरंजनपुर निवासी पवित्रा बाई (50) पति विजय चौहान अपनी मां राजकुंवर बाई (85) पति नाथू सोलंकी निवासी देवास को आंखों की जांच के लिए शंकरा आई हॉस्पिटल ले जा रही थीं। सुबह करीब 9.30 बजे घर से हॉस्पिटल के बाहर बैटरी अचानक फट गई। बैटरी में भरे एसिड और आग से दोनों महिलाएं लगभग 90 प्रतिशत तक झुलस गईं। पवित्रा बाई की कोई संतान नहीं है और घर में केवल पति-पत्नी ही रहते हैं। वह अपनी मां की आंख का इलाज करवाने जा रही थी। हादसे में ई-रिक्शा चालक अरुण गुप्ता (40) निवासी देवास नाका भी घायल हो गया। दोनों महिलाओं की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।