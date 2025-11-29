इंदौर: ई-रिक्शा में जोरदार ब्लास्ट, धमाके से मची अफरा-तफरी, घायलों को पहुंचाया अस्पताल

इंदौर में ई रिक्शा में जोरदार ब्लास्ट - photo patrika
Indore- मध्यप्रदेश में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में जोरदार धमाका हुआ है। यहां एक ई रिक्शा में ब्लास्ट हुआ। वाहन में धमाका होते ही मौके पर अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दो महिलाएं बुरी तरह झुलस गई हैं। ई रिक्शा को भी खासा नुकसान पहुंचा है। पुलिस के अनुसार धमाके में मां-बेटी झुलसी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। शंकरा आई हॉस्पिटल के बाहर चलती ई-रिक्शा की बैटरी जोरदार धमाके के साथ फट गई। हादसे में रिक्शा में सवार मां-बेटी सहित रिक्शा चालक गंभीर रूप से झुलस गए। बैटरी फटने की जोरदार आवाज से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जनता ने ताबड़तोड़ रिक्शा से महिलाओं को बाहर निकला और नजदीकी अस्पताल भेजा। हालांकि, बर्न यूनिट नहीं होने से कुछ देर में उन्हें एमवायएच की बर्न यूनिट भेज दिया गया, जहां उपचार जारी है।
परिजन संतोष चौहान ने बताया, निरंजनपुर निवासी पवित्रा बाई (50) पति विजय चौहान अपनी मां राजकुंवर बाई (85) पति नाथू सोलंकी निवासी देवास को आंखों की जांच के लिए शंकरा आई हॉस्पिटल ले जा रही थीं। सुबह करीब 9.30 बजे घर से हॉस्पिटल के बाहर बैटरी अचानक फट गई। बैटरी में भरे एसिड और आग से दोनों महिलाएं लगभग 90 प्रतिशत तक झुलस गईं। पवित्रा बाई की कोई संतान नहीं है और घर में केवल पति-पत्नी ही रहते हैं। वह अपनी मां की आंख का इलाज करवाने जा रही थी। हादसे में ई-रिक्शा चालक अरुण गुप्ता (40) निवासी देवास नाका भी घायल हो गया। दोनों महिलाओं की स्थिति नाजुक बताई जा रही है।
टीआइ चंद्रकांत पटेल ने बताया, ई-रिक्शा में दो बैटरियां लगी थीं, जिनमें से एक में शॉर्ट-सर्किट होने की संभावना है। ओवरहीट के कारण बैटरी ब्लास्ट हुआ। पुलिस तकनीकी जांच कर रही है। ड्राइवर अरुण गुप्ता निवासी निरंजनपुर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। मामले में एक्सपर्ट से जांच करवा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग