एमपी में बड़ा प्रदर्शन, रास्ते जाम, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

Protest in Indore against atrocities on Hindus in Bangladesh बांग्लादेश में हो रहे इस अन्याय की देशभर में खिलाफत भी हो रही है।

इंदौर•Aug 13, 2024 / 04:37 pm• deepak deewan

Protest in Indore against atrocities on Hindus in Bangladesh बांग्लादेश में हिंदुओं पर सरेआम अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, लोगों की संपत्तियां लूटी जा रहीं हैं। बांग्लादेश में हो रहे इस अन्याय की देशभर में खिलाफत भी हो रही है। प्रदेश में भी बांग्लादेशी हिंदुओं Bangladesh hindu के समर्थन में मंगलवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की।