Report card: उद्योगों की उड़ान, एक साल में आया 24000 करोड़ का निवेश

Report card: दीपावली 2024 से इस दीपावली तक उद्योगों व औद्योगिक क्षेत्रों ने नई उड़ान भरी है। पीएम मित्र पार्क इसमें मील का पत्थर साबित हुआ। एक साल में 108 नए उद्योगों को अलग-अलग क्षेत्रों में जमीन दी गई। पीएम मित्र पार्क में 74 को स्थान मिला। काम नहीं करने वाले पुराने उद्योगों से जमीन लेकर नए उद्योगों को देने से ही एक हजार करोड़ का निवेश मिला। एक साल में 24 हजार 29 करोड़ का शुभ आगमन हुआ और डेढ़ लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर की स्थिति बनी है।
औद्योगिक विकास निगम (एमपीआइडीसी) के कार्यकारी निदेशक हिमांशु प्रजापति ने बताया कि पीथमपुर व आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए देशभर की बड़ी कंपनियां कतार में हैं। बड़े प्रस्ताव मिल रहे हैं। एक साल में एमपीआइडीसी ने 108 कंपनियों को 1797778.10 स्क्वेयर मीटर जमीन आवंटित की। 24 हजार करोड़ का कुल निवेश कंपनियों ने किया है। पीएम मित्र पार्क से 20 हजार करोड़ का निवेश हुआ।
एमपीआइडीसी ने जमीन की मांग को देखते हुए सर्वे किया। जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने पर कई कंपनियों से जमीन वापस लेकर दूसरी कंपनियों को आवंटित की। इन जमीनों पर एक हजार करोड़ का निवेश आया है। धार के भैसोला (बदनावर) के पीएम मित्र पार्क में 74 यूनिटों को जमीन का आवंटन किया। यहां 20 हजार 607 करोड़ का निवेश होगा। देशभर की बड़ी टेक्सटाइल कंंपनियों के यहां आने से एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पास में 400 हेक्टेयर जमीन पर मल्टीपर्पज पार्क की प्लानिंग है, यहां भी कई कंपनियां आएंगी।
एमपीआइडीसी के मुताबिक, एक साल में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में नई कंपनियां आई हैं। पीथमपुर के सात सेक्टर के साथ सागौर, बांगडोद, जैतपुरा, बीजापुर, हातोद आदि में जमीन का आवंटन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, वेस्ट रिसाइकलिंग, इंजीनियरिंग गुड्स, मेडिकल डिवाइस, फर्नीचर, वेयर हाउस एंड लाॅजिस्टिक, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक प्रोडक्ट, सिरामिक्स एंड सीमेंट, सोलर पंप, अल्कोहल, यार्न की कंपनियों को जमीन मिली है।
स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सेक्टर 7 में बैग एंड एसेसरीज कंपनी को जमीन दी गई। यह कंपनी 30 करोड़ का निवेश करेगी और करीब 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा।
अतरसूमा करोंदिया में सीमेंट फैक्ट्री को जमीन दी गई है।
पीथमपुर सेक्टर 7 में स्थानीय पंप कंपनी का नया प्लांट बनेगा और एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
सेक्टर 7 में लॉजिस्टिक कंपनी का काम शुरू होगा, 200 को रोजगार मिलेगा।
जैतपुरा में 90483 स्क्वेयर मीटर में पाइप कंपनी का 8500 लाख का निवेश, 100 को रोजगार।
