Report card: उद्योगों की उड़ान, एक साल में आया 24000 करोड़ का निवेश

एमपीआइडीसी ने जमीन की मांग को देखते हुए सर्वे किया। जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने पर कई कंपनियों से जमीन वापस लेकर दूसरी कंपनियों को आवंटित की। इन जमीनों पर एक हजार करोड़ का निवेश आया है। धार के भैसोला (बदनावर) के पीएम मित्र पार्क में 74 यूनिटों को जमीन का आवंटन किया। यहां 20 हजार 607 करोड़ का निवेश होगा। देशभर की बड़ी टेक्सटाइल कंंपनियों के यहां आने से एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पास में 400 हेक्टेयर जमीन पर मल्टीपर्पज पार्क की प्लानिंग है, यहां भी कई कंपनियां आएंगी।