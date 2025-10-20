Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

Report card: उद्योगों की उड़ान, एक साल में आया 24000 करोड़ का निवेश

Report card: दीपावली 2024 से इस दीपावली तक उद्योगों व औद्योगिक क्षेत्रों ने नई उड़ान भरी है। पीएम मित्र पार्क इसमें मील का पत्थर साबित हुआ।

2 min read

इंदौर

image

Manish Geete

Oct 20, 2025

patrika news

image ai generated

पत्रिका एक्सक्लूसिव - प्रमोद मिश्रा

Report card: दीपावली 2024 से इस दीपावली तक उद्योगों व औद्योगिक क्षेत्रों ने नई उड़ान भरी है। पीएम मित्र पार्क इसमें मील का पत्थर साबित हुआ। एक साल में 108 नए उद्योगों को अलग-अलग क्षेत्रों में जमीन दी गई। पीएम मित्र पार्क में 74 को स्थान मिला। काम नहीं करने वाले पुराने उद्योगों से जमीन लेकर नए उद्योगों को देने से ही एक हजार करोड़ का निवेश मिला। एक साल में 24 हजार 29 करोड़ का शुभ आगमन हुआ और डेढ़ लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर की स्थिति बनी है।

औद्योगिक विकास निगम (एमपीआइडीसी) के कार्यकारी निदेशक हिमांशु प्रजापति ने बताया कि पीथमपुर व आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए देशभर की बड़ी कंपनियां कतार में हैं। बड़े प्रस्ताव मिल रहे हैं। एक साल में एमपीआइडीसी ने 108 कंपनियों को 1797778.10 स्क्वेयर मीटर जमीन आवंटित की। 24 हजार करोड़ का कुल निवेश कंपनियों ने किया है। पीएम मित्र पार्क से 20 हजार करोड़ का निवेश हुआ।

आवंटन निरस्त कर लाए एक हजार करोड़

एमपीआइडीसी ने जमीन की मांग को देखते हुए सर्वे किया। जमीन लेने के बाद भी उद्योग नहीं लगाने पर कई कंपनियों से जमीन वापस लेकर दूसरी कंपनियों को आवंटित की। इन जमीनों पर एक हजार करोड़ का निवेश आया है। धार के भैसोला (बदनावर) के पीएम मित्र पार्क में 74 यूनिटों को जमीन का आवंटन किया। यहां 20 हजार 607 करोड़ का निवेश होगा। देशभर की बड़ी टेक्सटाइल कंंपनियों के यहां आने से एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पास में 400 हेक्टेयर जमीन पर मल्टीपर्पज पार्क की प्लानिंग है, यहां भी कई कंपनियां आएंगी।

कई औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश

एमपीआइडीसी के मुताबिक, एक साल में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में नई कंपनियां आई हैं। पीथमपुर के सात सेक्टर के साथ सागौर, बांगडोद, जैतपुरा, बीजापुर, हातोद आदि में जमीन का आवंटन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रिक पार्ट्स, वेस्ट रिसाइकलिंग, इंजीनियरिंग गुड्स, मेडिकल डिवाइस, फर्नीचर, वेयर हाउस एंड लाॅजिस्टिक, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक प्रोडक्ट, सिरामिक्स एंड सीमेंट, सोलर पंप, अल्कोहल, यार्न की कंपनियों को जमीन मिली है।

स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क सेक्टर 7 में बैग एंड एसेसरीज कंपनी को जमीन दी गई। यह कंपनी 30 करोड़ का निवेश करेगी और करीब 1300 लोगों को रोजगार मिलेगा।

अतरसूमा करोंदिया में सीमेंट फैक्ट्री को जमीन दी गई है।

पीथमपुर सेक्टर 7 में स्थानीय पंप कंपनी का नया प्लांट बनेगा और एक हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

सेक्टर 7 में लॉजिस्टिक कंपनी का काम शुरू होगा, 200 को रोजगार मिलेगा।

जैतपुरा में 90483 स्क्वेयर मीटर में पाइप कंपनी का 8500 लाख का निवेश, 100 को रोजगार।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 08:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Report card: उद्योगों की उड़ान, एक साल में आया 24000 करोड़ का निवेश

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ind vs Eng highlights: भारतीय टीम हारी, लेकिन इंदौर के जज्बे ने जीत लिया दिल

मोबाइल के फ्लश लाइट जलाई, सिंधिया भी पहुंचे
इंदौर

महिला ने कमरे में खुद को बंद कर वीडियो बनाया, बोली- पति, सास और देवर बाहर मुझे मारने बाहर बैठे हैं..

indore
इंदौर

सरदार सरोवर बांध के हजारों पीड़ितों को दिवाली पर बड़ा तोहफा, सिर्फ इतने दिन में होगी जमीनों की रजिस्ट्री

High Court Order
इंदौर

विमेंस वर्ल्ड कप में आज IND vs ENG होंगे आमने-सामने, स्टेडियम जाने से पहले देख लें रूट चार्ट

indore-news
इंदौर

फेसबुक – यूट्यूब पर फर्जी और भ्रामक खबरें चलाने वालों की खैर नहीं, हाईकोर्ट का कड़ा आदेश

High Court Strict Order
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.