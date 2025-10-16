Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

रिटायर्ड आबकारी अफसर निकला धनकुबेर, 18 करोड़ संपत्ति, 4 किलो सोना 8 किलो चांदी निकली, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

Lokayukta Raid In MP : एमपी में एक और धनकुबेर पर लोकायुक्त का बड़ा एक्शन। रिटायर्ड आबकारी अफसर धर्मेंद्र भदौरिया को मिला 2 करोड़ वेतन, पर उनकी संपत्ति 18 करोड़ हुई, 4 किलो सोना, 8 किलो चांदी के साथ 1 करोड़ से ज्यादा कैश भी मिला। कमाई से 829% अधिक संपत्ति मिली।

2 min read

इंदौर

image

Faiz Mubarak

Oct 16, 2025

Lokayukta Raid In MP

लोकायुक्त की बड़ी रेड (Photo Source- Patrika Input)

Lokayukta Raid In MP :मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ी छापामार कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के अलग अलग ठिकानों पर बुधवार तड़के दबिश दी। लोकायुक्त के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ये कार्रवाई इंदौर और ग्वालियर स्थित फ्लैट और निवास पर की। कार्रवाई के बाद लोकायुक्त टीम ने प्रदेश में एक और धनकुबेर अफसर की पुष्टि की है। जांच में छापामार टीम को रिटायर्ड अफसर के इंदौर स्थित फ्लेट से ही उनकी आय से 829 फीसदी अधिक संपत्ति मिलने की पुष्टि की है।

आरोपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के आलीशान फ्लेट्स पर हुई लोकायुक्त कार्रवाई ने खजाना उगला है। बुधवार तड़के 6 बजे से इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर की टीमों ने एक साथ कार्रवाई कर भ्रष्टाचार की काली कहानी बेनकाब की। लोकायुक्त की सर्च कार्रवाई में कैश, सोना, चांदी, लग्जरी गाड़ियां, हथियार, महंगे परफ्यूम्स का लाखों का कलेक्शन, महंगी घड़ियों का कलेक्शन और कीमती फर्नीचर तक बरामद हुआ। अधिकारी की दौलत देखकर टीम तक दंग रह गई, मानो किसी कारोबारी का घर हो, अफसर का नहीं।

इतना माल निकला कि गिनते गिनते बीत गए घंटों

लोकायुक्त टीम द्वारा इंदौर के पलासिया स्थित अधिकारी के आलीशान फ्लैट नं. 201, कैलाशकुंज पर हुई छापामारी 1 करोड़ 13 लाख रुपए कैश मिले। जबकि, 4 किलो 221 ग्राम सोना जब्त किया गया। वहीं, करीब 8 किलो चांदी बरामद हुई है। इसके अलावा, अधिकारी के लग्जरी गाड़ियां, महंगे परफ्यूम, फर्नीचर, हथियारों के साथ-साथ, अन्य कीमती सामान मिला है। बैंक अकाउंट, बीमा पॉलिसियां और 3 लॉकरों के दस्तावेज सिर्फ इस फ्लैट से करीब 9.66 करोड़ की संपत्ति मिली। तीनों फ्लैटों (201, 402, 403) की कुल संपत्ति का अनुमान 14.49 करोड़ से अधिक लगाया जा रहा है।

3 मंजिला महल भी हो रहा तैयार

यही नहीं, भदौरिया का आलीशान बंगला काउंटीवॉक कॉलोनी में भी बन रहा है। करीब 12,000 वर्ग फीट में फैला तीन मंजिला घर, जिसकी गाइडलाइन वैल्यू ₹3.36 करोड़ बताई गई है। वहीं यश ग्रीन स्कीम नंबर 114 में बेटी अपूर्वा के नाम फ्लैट में भी करोड़ों की सजावट और डेकोर पाए गए।

रिश्तेदारों को दिए करोड़ों उधार

जांच में खुलासा हुआ कि, आरोपी के बेटे सूर्यांश और बेटी अपूर्वा ने एक व्यक्ति जितेंद्र चौधरी को 2.85 करोड़ उधार देने का एग्रीमेंट भी हुआ है। बैंक रिकॉर्ड भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं।

829% अधिक संपत्ति

लोकायुक्त की जांच में अब तक कुल 18.59 करोड़ चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है, जबकि 1987 में आबकारी विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर भदौरिया भर्ती हुई, जिससे अबतक नौकरी के दौरान उन्हें 2 करोड़ रुपए आय हुई। लेकिन सिर्फ इंदौर स्थित फ्लेट की सर्चिंग से ही उनकी आमदनी का 829.66 फीसदी अनुपातहीन संपत्ति। इसे एमपी के भ्रष्टाचार की किताब में नया रिकॉर्ड माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार की धाराओं के तहत केस दर्ज

लोकायुक्त ने धारा 13(1)(B) और 13(2), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया है। धर्मेंद्र भदौरिया भले ही रिटायर हो चुका है, लेकिन उसकी कमाई के ढेर ने लोकायुक्त को भी हैरान कर दिया।

ये भी पढ़ें

MP में लोकायुक्त की बड़ी रेड, रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के इंदौर-ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर दबिश
भोपाल
Lokayukta Raid In MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2025 09:59 am

Published on:

16 Oct 2025 09:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / रिटायर्ड आबकारी अफसर निकला धनकुबेर, 18 करोड़ संपत्ति, 4 किलो सोना 8 किलो चांदी निकली, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर से जयपुर जाने वालों के लिए खुशखबरी, स्पेशल ट्रेन शुरू, देखें नंबर और पूरा शेड्यूल

Indore to Jaipur special train
समाचार

एमपी में सामूहिक आत्महत्या का प्रयास, 24 किन्नरों ने खाया जहर, दो की हालत गंभीर

Transgender Mass Suicide Attempt Indore
इंदौर

गली-मोहल्लों को सजाओ, ‘एक लाख रुपए’ तक इनाम पाओ… समिति की खास पहल

Rangotsav 2025 diwali decoration rangoli competition mhow mp news
इंदौर

2 साल से बीमार था बेटा, 72 साल की मां ने ‘किडनी’ देकर दिया नया जीवन

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

ओवरब्रिज बनाने IDA ने सर्वे पर खर्च कर दिए 90 लाख… सब गए बेकार, अब होगा नया सर्वे

Indore News Over Bridge Survey - Copy
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.