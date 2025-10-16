रिटायर्ड आबकारी अफसर निकला धनकुबेर, 18 करोड़ संपत्ति, 4 किलो सोना 8 किलो चांदी निकली, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

लोकायुक्त टीम द्वारा इंदौर के पलासिया स्थित अधिकारी के आलीशान फ्लैट नं. 201, कैलाशकुंज पर हुई छापामारी 1 करोड़ 13 लाख रुपए कैश मिले। जबकि, 4 किलो 221 ग्राम सोना जब्त किया गया। वहीं, करीब 8 किलो चांदी बरामद हुई है। इसके अलावा, अधिकारी के लग्जरी गाड़ियां, महंगे परफ्यूम, फर्नीचर, हथियारों के साथ-साथ, अन्य कीमती सामान मिला है। बैंक अकाउंट, बीमा पॉलिसियां और 3 लॉकरों के दस्तावेज सिर्फ इस फ्लैट से करीब 9.66 करोड़ की संपत्ति मिली। तीनों फ्लैटों (201, 402, 403) की कुल संपत्ति का अनुमान 14.49 करोड़ से अधिक लगाया जा रहा है।