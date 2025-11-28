Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

बड़ी खबर: अब ‘Gen-Z’ युवाओं से जुड़ेगा RSS, 34 बड़े नगरों में युवा संगम शुरू

MP News: आरएसएस ने एमपी के पांच जिलों के 34 नगरों में ‘युवा संगम’ आयोजित कर 'Gen-Z' युवाओं को राष्ट्र प्रथम भाव से जोड़ने की पहल की।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Nov 28, 2025

rss yuva sangam gen-z role nation building mp news

rss yuva sangam (फोटो- सोशल मीडिया)

RSS Yuva sangam: दुनिया में इन दिनों जेनरेशन जूमर्स यानी जेन-जी (Gen-Z) को लेकर बहस छिड़ी है। जेन-जी वर्ग के युवाओं की पहचान आंदोलन करने के रूप में हो चुकी है। नेपाल में सरकार का तख्ता पलट में जेन-जी की अहम भूमिका थी। हाल ही में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इंदौर में कहा था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जेन-जी को ही आगे आना पड़ेगा, लेकिन इन सबसे अलग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) इन दिनों युवाओं को लेकर खास काम कर रहा है। (MP News)

34 शहरों में शुरू हुआ युवा संगम

हाल ही में इंदौर सहित पांच जिलों के 34 नगरों में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी में 'युवा संगम' का आयोजन किया गया। इस युवा संगम का उद्देश्य युवाओं के मन में राष्ट्र प्रथम भाव को जोड़ना था। जोर दिया गया कि भारत में युवाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

योजना की जानकारी

संघ ने हाल ही में प्रत्येक नगर में युवा संगम का आयोजन किया था। 'युवा संगम' ने कॉलेज छात्रों को एकत्रित कर अलग-अलग सत्र किए, जिसमें उन लोगों को खासकर चिह्नित कर शामिल किया गया जिनका पूर्व से संघ से परिचय नहीं था। संगम में बौद्धिक और अन्य सत्रों में माध्यम से उन्हें संघ की 100 वर्षों की यात्रा और कार्य योजना की जानकारी दी गई। युवा संगम का सीधा सीधा उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र प्रथम भाव से जोड़ना था।

मालूम हो, इन दिनों विश्वभर में इस उम्र (जेनरेशन जूमर्स या जेन जी) के युवा आंदोलन के लिए पहचाने जाते हैं। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आरएसएस विभिन्न आयोजन कर रहा है। इंदौर में विजयादशमी पर पथ संचलन हुआ। 1.40 लाख से अधिक स्वयंसेवक शामिल हुए। कुछ समय बाद वृहद हर घर सपर्क अभियान और हिन्दू सम्मलेन जैसे आयोजन की भी प्रस्तावना है। (MP News)

ये भी पढ़ें

बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की अब खैर नहीं, DIG ने दिए सख्त आदेश
दतिया
chambal range DIG action vehicles without number plate mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 07:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बड़ी खबर: अब 'Gen-Z' युवाओं से जुड़ेगा RSS, 34 बड़े नगरों में युवा संगम शुरू

