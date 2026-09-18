इंदौर में एक साथ उठी चार अर्थियां तो रो पड़े लोग, 7 साल के बेटे ने मां को दी अंतिम विदाई

Sanwer House wall collapse: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक साथ चार अर्थियां उठते देख पूरा क्षेत्र रो पड़ा। जिले के सांवेर में गुरुवार को सांवेर के छत्रीबाग श्मशान घाट का माहौल ऐसा था, जिसे देखकर हर आंख नम हो गई। एक साथ चार अर्थियां पहुंचीं और एक ही छत के नीचे चार चिताएं सजीं (Four women last rites)। बुधवार शाम पुराने मकान की दीवार ढहने से दुनिया छोड़ देने वाले चार मजदूर महिलाओं को एक साथ अंतिम विदाई दी गई। इनमें दो सगी देवरानी-जेठानी थीं, जबकि तीसरी महिला उनकी काकी सास थी। चौथी मृतका भी उसी रविदास समाज के परिवार से जुड़ी थीं।