शाम को खरीदी नई कार, देर रात बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 का इलाज जारी

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्कॉर्पियो कार (Indore Car Accident) तेज रफ्तार में नक्षत्र चौराहा से आ रही थी। पेट्रोल पंप के सामने बने डिवाइडर के कट से बाइक एमपी 09 क्यूजेड 0714 निकली तो कार चालक अभिजीत रफ्तार पर काबू नहीं कर पाया और जोरदार टक्कर मार दी। बाइक डिवाइडर में फंस गई, जबकि बाइक सवार तीन युवक आयुष राठौर, कृष्णपाल तंवर, और श्रेयांश कई फीट दूर उछलकर गिरे और कुछ दूरी तक घिसटते हुए भी गए। आयुष और कृष्णपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा होते ही कार सवार युवक मौके से भाग गए। काफी देर तक घायल युवक सड़क पर ही पड़े रहे। सूचना मिलने पर पुलिस अफसर पहुंचे और सामने हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया। गंभीर श्रेयांश का इलाज चल रहा है।