शाम को खरीदी नई कार, देर रात बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 का इलाज जारी

MP News: इंदौर के स्कीम नंबर 74 स्थित हॉस्पिटल के पास देर रात 2 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

इंदौर

image

Avantika Pandey

Nov 09, 2025

Indore Car Accident

Indore Car Accident देर रात स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की मौत (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News:इंदौर के स्कीम नंबर 74 स्थित हॉस्पिटल के पास देर रात 2 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में चार लोग सवार थे। तेज रफ्तार में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वे लोग अपनी कार छोड़कर भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक रील बना रहे थे। प्राथमिक जानकारी पर पता चला है कि गाड़ी अभिजीत कुशवाह की है। उसने शुक्रवार शाम को ही गाड़ी खरीदी थी। अभिजीत कार(Indore Car Accident) किराए से देने का व्यवसाय करता है।

ये है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को स्कॉर्पियो कार (Indore Car Accident) तेज रफ्तार में नक्षत्र चौराहा से आ रही थी। पेट्रोल पंप के सामने बने डिवाइडर के कट से बाइक एमपी 09 क्यूजेड 0714 निकली तो कार चालक अभिजीत रफ्तार पर काबू नहीं कर पाया और जोरदार टक्कर मार दी। बाइक डिवाइडर में फंस गई, जबकि बाइक सवार तीन युवक आयुष राठौर, कृष्णपाल तंवर, और श्रेयांश कई फीट दूर उछलकर गिरे और कुछ दूरी तक घिसटते हुए भी गए। आयुष और कृष्णपाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा होते ही कार सवार युवक मौके से भाग गए। काफी देर तक घायल युवक सड़क पर ही पड़े रहे। सूचना मिलने पर पुलिस अफसर पहुंचे और सामने हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया। गंभीर श्रेयांश का इलाज चल रहा है।

लसूडि़या थाना टीआइ तारेश सोनी ने बताया, अभिजीत के विजय नगर स्थित वैभव लक्ष्मी नगर निवास पर टीम भेजी थी, लेकिन वह नहीं मिला है। उसकी तलाश में छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जल्द गिरफ्तार करेंगे।

इंदौर में रहकर निजी कॉलेज में कर रहे थे पढ़ाई

आयुष राठौर मूंदी (खंडवा) का रहने वाला था। पिता अजय राठौर पार्षद रह चुके हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कृष्णपाल तंवर मूल रूप से छैगांवमाखन का रहने वाला था। उसके पिता जीवन सिंह तंवर किसान हैं। दोनों इंदौर में रहकर निजी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे।

पुलिस ड्रोन से मॉनिटरिंग, इधर, वाहन बरपा रहे कहर

एक तरफ तो पुलिस का दावा है कि अलग-अलग क्षेत्रों में ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दूसरी ओर अंधगति से दौड़ रहे वाहन कहर बरपा रहे हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक शुक्रवार रात भी स्कीम नंबर 78 और खालसा चौक सहित कुछ अन्य इलाकों में ड्रोन मॉनिटरिंग की थी। जिस जगह हादसा हुआ वहां तीन थानों की सीमा मिलती है। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक कार किसकी थी और कौन चला रहा था, इसका पता लगा रहे हैं।

09 Nov 2025 09:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / शाम को खरीदी नई कार, देर रात बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 का इलाज जारी

