इंदौर में कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी में भरकर पहुंचाया जेल

इंदौर में जेल के बाहर पुलिस के साए में खड़े कांग्रेस नेता
Indore- इंदौर में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागीरथपुरा में प्रदर्शन कर रहे इन नेताओं, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा और गाड़ियों में भरकर जेल पहुंचा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक महेश परमार, प्रताप गरेवाल, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रीना बौरासी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे आदि को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया और ले गए। सज्जन सिंह वर्मा समेत अन्य नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की।
शनिवार को शहर में जबर्दस्त हंगामा हुआ। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल की सप्लाई से हुई मौतों के मामले की जांच करने कांग्रेस की पांच सदस्यीय जांच समिति पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। इस बात पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई।
सूचना मिलते ही एडिशनल सीपी अमित सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर जा पहुंचे। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। धक्कामुक्की के बीच पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।
प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था पर दोनों दलों के कार्यकर्ता उग्र हो गए थे। कांग्रेसियों ने 'घंटा पार्टी मुर्दाबाद' के नारे लगाए और काली चूड़ियां फेंकी। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता 'बाहरी लोग वापस जाओ' के नारे लगाते रहे। काले झंडे भी दिखाए।
कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा कि क्या यहां राष्ट्रपति शासन लगा है!
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग