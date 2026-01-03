3 जनवरी 2026,

शनिवार

इंदौर

इंदौर में कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी में भरकर पहुंचाया जेल

Indore- भागीरथपुरा में प्रदर्शन कर रहे नेताओं को पुलिस ने पकड़ा और गाड़ियों में भरकर जेल पहुंचा दिया

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

deepak deewan

Jan 03, 2026

Several senior Congress leaders arrested in Indore and sent to jail by the police

इंदौर में जेल के बाहर पुलिस के साए में खड़े कांग्रेस नेता

Indore- इंदौर में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागीरथपुरा में प्रदर्शन कर रहे इन नेताओं, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा और गाड़ियों में भरकर जेल पहुंचा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक महेश परमार, प्रताप गरेवाल, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रीना बौरासी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे आदि को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया और ले गए। सज्जन सिंह वर्मा समेत अन्य नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की।

शनिवार को शहर में जबर्दस्त हंगामा हुआ। भागीरथपुरा में दूषित पेयजल की सप्लाई से हुई मौतों के मामले की जांच करने कांग्रेस की पांच सदस्यीय जांच समिति पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। इस बात पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई।

सूचना मिलते ही एडिशनल सीपी अमित सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर जा पहुंचे। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। धक्कामुक्की के बीच पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

बीजेपी कार्यकर्ता 'बाहरी लोग वापस जाओ' के नारे लगाते रहे

प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया था पर दोनों दलों के कार्यकर्ता उग्र हो गए थे। कांग्रेसियों ने 'घंटा पार्टी मुर्दाबाद' के नारे लगाए और काली चूड़ियां फेंकी। इसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता 'बाहरी लोग वापस जाओ' के नारे लगाते रहे। काले झंडे भी दिखाए।

सज्जनसिंह वर्मा ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया

कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पुलिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहां लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा कि क्या यहां राष्ट्रपति शासन लगा है!

Updated on:

03 Jan 2026 06:41 pm

Published on:

03 Jan 2026 06:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी में भरकर पहुंचाया जेल

