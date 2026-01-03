इंदौर में कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार, पुलिस ने गाड़ी में भरकर पहुंचाया जेल

Indore- इंदौर में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागीरथपुरा में प्रदर्शन कर रहे इन नेताओं, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ा और गाड़ियों में भरकर जेल पहुंचा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक महेश परमार, प्रताप गरेवाल, महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रीना बौरासी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे आदि को पुलिस ने गाड़ी में बैठाया और ले गए। सज्जन सिंह वर्मा समेत अन्य नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश की।