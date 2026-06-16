अब इंदौर की प्राइवेट कॉलोनी, मल्टी, टॉउनशिप और रो-हाउस से वसूला जाएगा सीवर कनेक्शन चार्ज

वहीं, दूसरी तरफ शहर के गिरते भूजल को बढ़ाने के लिए नगर निगम रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने का अभियान चला रहा है, ताकि बरसात का पानी जमीन में उतारा जा सके। निगम के जोन-11 के वार्ड-55 स्थित एमजी रोड क्षेत्र में जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों की समीक्षा एवं निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मेघा पोलिस मल्टी खंडेलवाल हाउस को पूर्व में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने एवं वाटर रिचार्ज पिट बनाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद संबंधित संपत्ति स्वामियों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। इस पर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जोनल अफसर गीतेश तिवारी खंडेलवाल हाउस पर कार्रवाई करते हुए 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर वसूल किया।