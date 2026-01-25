राजपथ पर इंदौर की बहू पलक करेंगी ‘200 वादकों’ का नेतृत्व, गूंजेगी शहनाई

Republic Day (Photo Source - Patrika)
Republic Day: गणतंत्र दिवस पर देश की सबसे भव्य परेड में इंदौर की बहू शहनाई वादक पलक तोमर देशभर के 200 से अधिक वादकों के मार्च का नेतृत्व करेंगी। यह प्रस्तुति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के तुरंत बाद होगी, जो वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित रहेगी।
शहनाई की परंपरागत दुनिया में जहां अब तक पुरुष वर्चस्व रहा है, वहीं पलक तोमर का चयन न सिर्फ इंदौर बल्कि देशभर की महिला कलाकारों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरा है। विवाह के बाद इंदौर को कर्मभूमि बनाने वाली पलक आज राष्ट्रीय मंच से शहर का नाम रोशन कर रही हैं।
पलक बताती हैं कि यह प्रस्तुति उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। राष्ट्रपति के आगमन के बाद शहनाई की गूंज देशभक्ति के सुरों में बदल जाएगी। गुरु लोकेश आनंद के मार्गदर्शन में देशभर से आए कलाकार इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।
पलक तोमर का जन्म और पालन-पोषण दिल्ली में हुआ। शहनाई की प्रारंभिक तालीम उन्हें पिता सुरेश कंधार से मिली। इसके बाद उन्होंने पं. दयाशंकर से विधिवत प्रशिक्षण लिया। विवाह उपरांत इंदौर आकर भी उनकी साधना रुकी नहीं। वर्तमान में वे देश के ख्यात शहनाई वादक लोकेश आनंद के सान्निध्य में रियाज कर रही हैं।
संगीत नाटक अकादमी द्वारा उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में वाद्य यंत्रों के विशेष मार्च का नेतृत्व सौंपा गया है, जिसमें देश के विविध पारंपरिक वाद्य यंत्रों की सामूहिक प्रस्तुति होगी। पलक तोमर सिर्फ मंच कलाकार ही नहीं, बल्कि संगीत की नई पीढ़ी की मार्गदर्शक भी हैं। वे प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन की अकादमी में प्रोफेसर हैं और देश-विदेश के विद्यार्थियों को भारतीय संगीत की बारीकियां सिखा रही है।
इंदौर के लिए गर्व का एक और क्षण तब होगा जब एनसीसी कैडेट रुद्रप्रताप रावल गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति को रायफल से सलामी देंगे। उनके साथ स्वस्तिक शर्मा, सूरज शुक्ला और मयंक सिंह निकुम का भी चयन हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देशभर से भिक्षावृत्ति त्यागकर आत्मनिर्भर बने 100 नागरिकों का चयन गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के लिए किया गया है। संस्था प्रवेश की प्रतिनिधि रूपाली जैन और रूपेन्द्र दोशी ने बताया, इस सूची में इंदौर के 5 लोग शामिल हैं।
