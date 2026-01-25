25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

राजपथ पर इंदौर की बहू पलक करेंगी ‘200 वादकों’ का नेतृत्व, गूंजेगी शहनाई

Republic Day: इंदौर के लिए गर्व का एक और क्षण तब होगा जब एनसीसी कैडेट रुद्रप्रताप रावल गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति को रायफल से सलामी देंगे।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 25, 2026

Republic Day

Republic Day (Photo Source - Patrika)

Republic Day: गणतंत्र दिवस पर देश की सबसे भव्य परेड में इंदौर की बहू शहनाई वादक पलक तोमर देशभर के 200 से अधिक वादकों के मार्च का नेतृत्व करेंगी। यह प्रस्तुति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन के तुरंत बाद होगी, जो वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित रहेगी।

शहनाई की परंपरागत दुनिया में जहां अब तक पुरुष वर्चस्व रहा है, वहीं पलक तोमर का चयन न सिर्फ इंदौर बल्कि देशभर की महिला कलाकारों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर उभरा है। विवाह के बाद इंदौर को कर्मभूमि बनाने वाली पलक आज राष्ट्रीय मंच से शहर का नाम रोशन कर रही हैं।

राष्ट्रपति के सामने ऐतिहासिक प्रस्तुति

पलक बताती हैं कि यह प्रस्तुति उनके जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है। राष्ट्रपति के आगमन के बाद शहनाई की गूंज देशभक्ति के सुरों में बदल जाएगी। गुरु लोकेश आनंद के मार्गदर्शन में देशभर से आए कलाकार इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।

दिल्ली में जन्म, इंदौर में साधना

पलक तोमर का जन्म और पालन-पोषण दिल्ली में हुआ। शहनाई की प्रारंभिक तालीम उन्हें पिता सुरेश कंधार से मिली। इसके बाद उन्होंने पं. दयाशंकर से विधिवत प्रशिक्षण लिया। विवाह उपरांत इंदौर आकर भी उनकी साधना रुकी नहीं। वर्तमान में वे देश के ख्यात शहनाई वादक लोकेश आनंद के सान्निध्य में रियाज कर रही हैं।

संगीत नाटक अकादमी द्वारा उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में वाद्य यंत्रों के विशेष मार्च का नेतृत्व सौंपा गया है, जिसमें देश के विविध पारंपरिक वाद्य यंत्रों की सामूहिक प्रस्तुति होगी। पलक तोमर सिर्फ मंच कलाकार ही नहीं, बल्कि संगीत की नई पीढ़ी की मार्गदर्शक भी हैं। वे प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन की अकादमी में प्रोफेसर हैं और देश-विदेश के विद्यार्थियों को भारतीय संगीत की बारीकियां सिखा रही है।

एनसीसी कैडेट भी बढ़ाएंगे इंदौर का मान

इंदौर के लिए गर्व का एक और क्षण तब होगा जब एनसीसी कैडेट रुद्रप्रताप रावल गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति को रायफल से सलामी देंगे। उनके साथ स्वस्तिक शर्मा, सूरज शुक्ला और मयंक सिंह निकुम का भी चयन हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देशभर से भिक्षावृत्ति त्यागकर आत्मनिर्भर बने 100 नागरिकों का चयन गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के लिए किया गया है। संस्था प्रवेश की प्रतिनिधि रूपाली जैन और रूपेन्द्र दोशी ने बताया, इस सूची में इंदौर के 5 लोग शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

एक्टर सैफ अली खान सहित नवाब परिवार से मांगे जाएंगे संपत्ति रिकॉर्ड, होगी जांच
भोपाल
Property records

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 03:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राजपथ पर इंदौर की बहू पलक करेंगी ‘200 वादकों’ का नेतृत्व, गूंजेगी शहनाई

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रिसेप्शन में ‘पूड़ी’ नहीं परोसी तो बिफरे मेहमान, फिर जमकर चले लात-घूंसे

इंदौर

Good News: अब वाहन स्क्रैप या बेचने के बाद भी नंबर नहीं बदलेगा नंबर

Vehicle Scrapping
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी से 28वीं मौत, रिटायर्ड शिक्षक ने तोड़ा दम

indore news
इंदौर

दुबई, प्यार का झांसा और फिर न्यूड फोटो का खेल : किस तरह युवती ने किस्तों में दे दिए 30 लाख रुपए

indore
इंदौर

सड़कों पर भीख मांगते थे इंदौर के शख्स, अब बने गणतंत्र दिवस 2026 के विशिष्ट अतिथि

Indore man who used to beg on the streets is now a special guest at Republic Day 2026
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.