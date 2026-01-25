राजपथ पर इंदौर की बहू पलक करेंगी ‘200 वादकों’ का नेतृत्व, गूंजेगी शहनाई

इंदौर के लिए गर्व का एक और क्षण तब होगा जब एनसीसी कैडेट रुद्रप्रताप रावल गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति को रायफल से सलामी देंगे। उनके साथ स्वस्तिक शर्मा, सूरज शुक्ला और मयंक सिंह निकुम का भी चयन हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देशभर से भिक्षावृत्ति त्यागकर आत्मनिर्भर बने 100 नागरिकों का चयन गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के लिए किया गया है। संस्था प्रवेश की प्रतिनिधि रूपाली जैन और रूपेन्द्र दोशी ने बताया, इस सूची में इंदौर के 5 लोग शामिल हैं।