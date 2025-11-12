इंदौर में मधुमक्खी के डंक से हार्ट अटैक, प्राइवेट अस्पताल में आया चौंकानेवाला मामला

Heart attack- मध्यप्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में मेडिकल साइंस से संबंधित एक चौंकानेवाला मामला सामने आया। इससे यह बात उजागर हुई कि मधुमक्खी के डंक मारने के बाद हार्ट अटैक की संभावना भी होती है। इंदौर के एक निजी अस्पताल में यह दुर्लभ केस आया। मधुमक्खी के डंक ने 75 वर्षीय एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक की स्थिति में पहुंचा दिया। उपचार से न केवल मरीज की जान बची, बल्कि चिकित्सा जगत में काउनीस सिंड्रोम जैसी असामान्य स्थिति का एक उदाहरण भी दर्ज हुआ।