SIR: 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं नाम, अधिकारी बोले- कर लें ये जरूरी काम, नहीं कटेगा नाम

इंदौर. जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जायजा लेने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने बुधवार को विधानसभा-1 के खालसा कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बीएलओ और सुपरवाइजरों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की स्थिति जानी। उन्होंने मौके पर मौजूद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि पुनरीक्षण कार्य के दौरान आने वाली हर समस्या का तुरंत और प्रभावी समाधान किया जाए। किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने एसआइआर प्रक्रिया के दौरान सभी फॉर्म और डेटा के शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन को तय समयसीमा में पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए।