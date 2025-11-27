Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

आखिर क्यों रुकी पलाश और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी…?

Smriti mandhana Palash muchhal: 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी इंदौर के पलाश और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी... अचानक आया नया मोड़ और...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 27, 2025

Smriti Mandhana palash muchchal

Smriti Mandhana palash muchchal(फोटो: सोशल मीडिया)

Smriti mandhana Palash muchhal: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना और फिल्म मेकर-कंपोजर पलाश मुछाल की शादी आखिर क्यों टल गई? यह सवाल अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यह शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी। तैयारियां पूरी थीं। मेहमान पहुंच चुके थे, लेकिन ठीक उसी समय शादी अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई।

आधिकारिक वजह तो परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य आपात स्थिति बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया पर कहानी अब कुछ और मोड़ ले चुकी है।

मिस्ट्री गर्ल की एंट्री या कुछ और

इसमें एक ‘मिस्ट्री गर्ल’ की एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस लड़की से इंदौर के सिंगर और म्यूजिशियन पलाश की चैट सामने आने के बाद मामला बिगड़ा है। हालांकि इस पर अब तक आधिकारिक रूप से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। न ही परिवार न कोई और कोई भी रिश्तेदार इस मामले में कुछ भी बता रहा है।

पलक मुछाल की इंस्टाग्राम स्टोरी ही वायरल

केवल पलाश की बहन, सिंगर पलक मुछाल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा था, ‘स्वास्थ्य कारणों से शादी स्थगित (Smriti mandhana Palash muchhal) की गई है, कृपया निजता का सम्मान करें।’ न ही पलाश और न ही स्मृति मंधाना ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। दोनों लोगों की चुप्पी से भी चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं इसे हवा तब मिल गई जब स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की शादी (Smriti mandhana Palash muchhal) से संबंधित सभी स्टोरी डिलीट कर दीं।

स्मृति ने सगाई की तस्वीरें डिलीट कीं

इस बीच, लोगों ने सोशल मीडिया पर एक और बड़ी बात नोटिस की कि स्मृति ने चुपचाप अपने इंस्टाग्राम से सगाई की तस्वीरें और प्रपोजल वीडियो डिलीट कर दिए। यहीं से अटकलों को बल मिला। स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी में इंदौर से शादी में शामिल होने पहुंचे एक परिवार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि शादी के दिन सुबह माहौल काफी अच्छा था, लेकिन शाम होते ही परिस्थितियां बदलती नजर्र आईं।

शाम को शादी के कुछ घंटे पूर्व स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। स्मृति अपने पिता के साथ अस्पताल चली गईं। उसके बाद समारोह में कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। इसके बाद शादी में शामिल कई भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी समारोह से रवाना हो गईं। रात को पलाश की किसी अन्य लड़की से चैटिंग की खबर ने भी शादी के माहौल का परिदृश्य बदल दिया।

कुल मिलाकर अब तक सही जानकारी सामने नहीं आ रही है कि पलाश मुछाल और स्मृति मंधाना की शादी आखिर क्यों रुक गई? क्यों एमपी की बहू बनते-बनते रह गईं स्मृति?

ये भी पढ़ें

पहले ही दौरे पर हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा को किया एक, तय थी पटकथा गोविंद-भूपेंद्र साथ चलेंगे
भोपाल
MP news hemant Khandelwal visited sagar first time

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 10:17 am

Published on:

27 Nov 2025 09:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / आखिर क्यों रुकी पलाश और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी…?

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी हाईकोर्ट में सरकार का ‘बैक फुट’, कोर्ट ने शासन, चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसरों को किया तलब

MP High Court
इंदौर

9 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मासूम जिंदगी, 3 दिन में जुटाए 4 लाख, अब आपसे भी आस…

Indore
इंदौर

मुंबई में दिखा एमपी का जलवा, फिल्म ‘द पेंटिंग’ ने नेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीते दो-दो अवॉर्ड

National Film Festival Indore Director won two awards for his film the painting
इंदौर

जो बिना डॉ. की सलाह लेते हैं आयुर्वेदिक-होम्योपैथी मेडिसिन, उनके लिए जरूरी खबर

MP News Health Alert
Patrika Special News

महिला बीएलओ को आ रहे अनजान कॉल, फोन पर अश्लील बातें, कलेक्ट्रेट पहुंची शिकायतें

MP SIR pain of female BLO
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.