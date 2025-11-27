आखिर क्यों रुकी पलाश और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी…?

Smriti Mandhana palash muchchal(फोटो: सोशल मीडिया)
Smriti mandhana Palash muchhal: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना और फिल्म मेकर-कंपोजर पलाश मुछाल की शादी आखिर क्यों टल गई? यह सवाल अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यह शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी। तैयारियां पूरी थीं। मेहमान पहुंच चुके थे, लेकिन ठीक उसी समय शादी अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई।
आधिकारिक वजह तो परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य आपात स्थिति बताई गई, लेकिन सोशल मीडिया पर कहानी अब कुछ और मोड़ ले चुकी है।
इसमें एक ‘मिस्ट्री गर्ल’ की एंट्री हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इस लड़की से इंदौर के सिंगर और म्यूजिशियन पलाश की चैट सामने आने के बाद मामला बिगड़ा है। हालांकि इस पर अब तक आधिकारिक रूप से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। न ही परिवार न कोई और कोई भी रिश्तेदार इस मामले में कुछ भी बता रहा है।
केवल पलाश की बहन, सिंगर पलक मुछाल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा था, ‘स्वास्थ्य कारणों से शादी स्थगित (Smriti mandhana Palash muchhal) की गई है, कृपया निजता का सम्मान करें।’ न ही पलाश और न ही स्मृति मंधाना ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। दोनों लोगों की चुप्पी से भी चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं इसे हवा तब मिल गई जब स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की शादी (Smriti mandhana Palash muchhal) से संबंधित सभी स्टोरी डिलीट कर दीं।
इस बीच, लोगों ने सोशल मीडिया पर एक और बड़ी बात नोटिस की कि स्मृति ने चुपचाप अपने इंस्टाग्राम से सगाई की तस्वीरें और प्रपोजल वीडियो डिलीट कर दिए। यहीं से अटकलों को बल मिला। स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी में इंदौर से शादी में शामिल होने पहुंचे एक परिवार ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि शादी के दिन सुबह माहौल काफी अच्छा था, लेकिन शाम होते ही परिस्थितियां बदलती नजर्र आईं।
शाम को शादी के कुछ घंटे पूर्व स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। स्मृति अपने पिता के साथ अस्पताल चली गईं। उसके बाद समारोह में कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। इसके बाद शादी में शामिल कई भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी समारोह से रवाना हो गईं। रात को पलाश की किसी अन्य लड़की से चैटिंग की खबर ने भी शादी के माहौल का परिदृश्य बदल दिया।
कुल मिलाकर अब तक सही जानकारी सामने नहीं आ रही है कि पलाश मुछाल और स्मृति मंधाना की शादी आखिर क्यों रुक गई? क्यों एमपी की बहू बनते-बनते रह गईं स्मृति?
