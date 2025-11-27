आखिर क्यों रुकी पलाश और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी…?

केवल पलाश की बहन, सिंगर पलक मुछाल ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा था, ‘स्वास्थ्य कारणों से शादी स्थगित (Smriti mandhana Palash muchhal) की गई है, कृपया निजता का सम्मान करें।’ न ही पलाश और न ही स्मृति मंधाना ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। दोनों लोगों की चुप्पी से भी चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं इसे हवा तब मिल गई जब स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की शादी (Smriti mandhana Palash muchhal) से संबंधित सभी स्टोरी डिलीट कर दीं।