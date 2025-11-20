Patrika LogoSwitch to English

23 नवंबर को एमपी की हो जाएंगी स्मृति मंधाना, रस्में शुरू

Smriti Mandhana Wedding: मशहूर सिंगर और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुछाल से शादी करने जा रही हैं, पलाश इंदौर के रहने वाले हैं, जानें कहां होगी शादी, बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया के सितारे होंगे शामिल

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Nov 20, 2025

Smriti Mandhana Wedding

Smriti Mandhana Wedding(फोटो: पलाश इंस्टाग्राम/AI पत्रिका)

Smriti Mandhana Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर स्मृति मंधाना तीन दिन बाद ‘इंदौर की बहू’ बनने वाली हैं। वो मशहूर सिंगर और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुछाल से शादी करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 23 नवंबर को सांगली (महाराष्ट्र) में शादी की रस्में संपन्न होगी। शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। उधर, पूरी टीम इंडिया भी स्मृति की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही है।

यहां जानें कहां हो रही है शादी

स्मृति के होमटाउन सांगली(महाराष्ट्र) में शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। पलाश की सिंगर बहन पलक मुछाल ने बताया कि पूरा परिवार बेहद उत्साहित है। स्मृति (Smriti Mandhana Wedding) और पलाश की शादी में बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों दुनिया के बड़े सितारे शामिल हो सकते हैं। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि स्मृति (Smriti Mandhana Wedding) की शादी में हम सब मिलेंगे और बहुत मजे करेंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुछाल परिवार पूरी तरह से मुंबई में बस चुका है, इसलिए इंदौर में कोई भी रस्म नहीं की जाएगी। हालांकि शहर से पलाश के पारिवारिक सदस्य उनके मामा शादी समारोह में शामिल होंगे।

दोनों परिवारों की एक ही कुलदेवी

मिली जानकारी के अनुसार पलाश और स्मृति दोनों ही माहेश्वरी समाज से हैं। दोनों ही परिवार मूलत: राजस्थान के डीडवाना के हैं, इसलिए एक ही कुलदेवी को इन परिवारों से निमंत्रण भेजा गया है।इंदौरसे शादी में पुराने मित्र और नजदीकी रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं।

Updated on:

20 Nov 2025 09:41 am

Published on:

20 Nov 2025 09:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 23 नवंबर को एमपी की हो जाएंगी स्मृति मंधाना, रस्में शुरू

