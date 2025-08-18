‘आप पर 24 गंभीर केस दर्ज हैं, बचना है तो…’ फायनेंसर की पत्नी हुई डिजिटल अरेस्ट

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि यह साइबर अपराधियों की तकनीक है, जिसमें वे पीड़ित को घंटों फोन पर उलझाकर रखते हैं। इस मामले में सबसे अच्छी बात यह रही कि दंपती ने एक रुपया भी नहीं दिया और समय रहते उनसे संपर्क कर लिया। सभी से अपील है कि यदि किसी कॉल में सामने वाला खुद को पुलिस अधिकारी, बैंक अधिकारी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी बताकर केस दर्ज होने या खाता सीज करने की धमकी दे, तो डरें नहीं। तुरंत पुलिस से संपर्क करें।