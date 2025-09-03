इंदौर में चूहे के कुतरने से घायल दूसरे नवजात की भी मौत

मामले में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा बेंजामिन, श्वेता चौहान को निलंबित किया है। सहायक नर्सिंग ऑफिसर कलावती भलावी को शोकॉज नोटिस। जवाब 3 दिन में मांगा। प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर पीआइसीयू प्रवीणा सिंह, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रभारी डॉ. मनोज जोशी को शोकॉज नोटिस। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मार्गेट जोजफ को हटाया। अनुबंधित कंपनी एजाइल पर एक लाख का जुर्माना लगाया। एमओयू निरस्त करने की चेतावनी। आज बुधवार को अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव को और अस्पताल के डीन को भी नोटिस दिया गया है।