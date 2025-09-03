Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर में चूहे के कुतरने से घायल दूसरे नवजात की भी मौत

Indore News: चूहों के आतंक से गई दो नवजातों की जान, प्रबंधन कर रहा मामले को छिपाने की कोशिश, नवजातों की मौत का कारण कुछ और बता रहा...

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 03, 2025

Indore MY Hospital

Indore News: इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MYH) से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां अस्पताल परिसर में चूहों के आतंक ने मंगलवार को एक नवजात की जान ले ली, वहीं आज बुधवार को दूसरे नवजात की भी मौत की सूचना मिली है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश कर रहा है। नवजात के परिजन देवास जिले के कमलापुर के रहने वाले हैं।

चूहों के कुतरने से दूसरी मौत

जानकारी के मुताबिक मृत नवजात गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती थी। इलाज के दौरान एनआईसीयू वार्ड में चूहों ने उसके शरीर को कुतरकर खाना शुरू कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि चूहे के काटने से हुए संक्रमण के कारण उसकी हालत और बिगड़ गई होगी और बुधवार को उसकी मौत हो गई। दो दिन में लगातार दो नवजातों की मौत ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही साफ-सफाई पर भी सवाल खड़े किए हैं।

ये भी पढ़ें

इंदौर के अस्पताल में भर्ती दो बच्चों को चूहों ने कुतर दिया, अब हुआ एक्शन
इंदौर
Indore News

ये है मामला

रविवार 31 अगस्त को इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MY hospital) में भर्ती एक बच्चे के हाथ और सोमवार को दूरे बच्चे के कंधे को चूहों ने कुतर दिया था। डाक्टरों ने पहले तो इस मामले को स्किन इंफेक्शन बोलकर टाल दिया। लेकिन, एक नवजात का हाथ बुरी तरह कटा मिलने के बाद पूरी लापरवाही उजागर हो गई थी। अब दूसरे बच्चे की भी आज मौत हो गई।

इन पर की गई कार्रवाई

मामले में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा बेंजामिन, श्वेता चौहान को निलंबित किया है। सहायक नर्सिंग ऑफिसर कलावती भलावी को शोकॉज नोटिस। जवाब 3 दिन में मांगा। प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर पीआइसीयू प्रवीणा सिंह, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के प्रभारी डॉ. मनोज जोशी को शोकॉज नोटिस। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मार्गेट जोजफ को हटाया। अनुबंधित कंपनी एजाइल पर एक लाख का जुर्माना लगाया। एमओयू निरस्त करने की चेतावनी। आज बुधवार को अस्पताल अधीक्षक डॉ. अशोक यादव को और अस्पताल के डीन को भी नोटिस दिया गया है।

नवजात बच्ची की मौत चूहे के काटने से नहीं, सेप्टिसीमिया से हुई है

नवजात बच्ची को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उसकी आंतों में प्रॉब्लम थी। जिसके लिए 7 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन किया गया था। बच्ची की कंडिशन क्रिटिकल थी। दोपहर एक बजे उसकी मौत हुई है। उसकी डेथ सेप्टिसीमिया के कारण हुई है। उसका वजन बहुत कम था, 1.6 किलो। बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर और एक और फिंगर की टिप पर काटा था। परिजनों ने पोस्टमार्टम की परमिशन नहीं दी, वो बच्ची का शव लेकर चले गए।

चूहों के आतंक को लेकर अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन सख्त है। पेस्टिसाइड्स का काम पूरे अस्पताल में जारी है। इसके लिए स्पेशल मीटिंग भी ली गई है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ को निर्देेश दिए गए हैं कि, कहीं भी चूहे का मूवमेंट नजर आए या किसी मरीज को काटने की सूचना मिले तो कंपनी को तुरंत बताएं।

-डॉ. जितेंद्र वर्मा, उपाधीक्षक, एमवाय हॉस्पिटल, इंदौर

एमपी में पहले भी हुई लापरवाही

-19 जनवरी 2023
सागर जिला अस्पताल की मॉर्चूरी में रमेश अहिरवार के शव को चूहों ने कुतरा। एक आंख गायब मिली।

- 21 जून 2023: 
भोपाल में हमीदिया अस्पताल की मॉर्चूरी में मृतक बीआर सिंह के कान चूहों ने कुतर दिए थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे।

-20 मई 2024: 
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में वार्ड में भर्ती बुजुर्ग महिला गिरिजा मालवी के पैर के अंगूठे को चूहों ने काट खाया।

- 6 अगस्त 2019: 
रतलाम जिला अस्पताल में मरीज सूरज भाटी कोमा में थे। उनके पैर को चूहों ने कुतर दिया। सुबह पैर से खून देख परिजनों ने हंगामा किया था।

ये भी पढ़ें

क्या क्रिकेट से राजनीति की पिच पर बैटिंग करने उतरेंगे महानआर्यमन, पिता-दादा ने भी ऐसे ही की थी शुरुआत
Patrika Special News
Mahanaraaryaman entry in politics know how

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 04:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में चूहे के कुतरने से घायल दूसरे नवजात की भी मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट